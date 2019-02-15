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中議員批「換市長空氣變毒」 市府：降雨量影響空品

2019-02-15 11:32聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市議會民進黨團批評台中空品變差，今年元月PM2.5月平均值高於去年同期，顯示...
台中市議會民進黨團批評台中空品變差，今年元月PM2.5月平均值高於去年同期，顯示換市長空氣沒換新，反而變得更毒。記者洪敬浤／攝影
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台中市長盧秀燕主打反空汙，台中市議會民進黨團今早開記者會，批評「市長換盧空氣變毒」，今年1月PM2.5月平均值20.2微克，比去年同期高出2.6微克，顯示台中空品變差。台中市環保局表示，今年1月降雨僅4天，與去年同期13天不同，若對比前年1月降雨僅2天、、PM2.5月平均值23.8微克，台中空品已有進步。

民進黨團表示，盧秀燕上任後，除就職日發放1萬瓶谷關空氣瓶，看不出對空汙有任何作為？不斷把空汙問題推給中央，看不出改善空汙的決心；盧市長上任後，空氣沒有變新，反而變得更毒，要求盧秀義川來面對。

根據環保署空品監測數據，104年1月前市長林佳龍上任後，當時1月PM2.5月平均值32.6微克，到107年1月下降至17.6微克，盧秀燕上任後，今年1月最新數據顯示20.2微克，比去年同期增加2.6微克，空品變差。

民進黨團表示，林前市長上任後，召集產官學組織空污減量小組，推出各項汙染源減量或加嚴標準，大砍中火500萬噸生煤年許可量，補助工廠燃煤機組汰換成天然氣機組，還被中央推廣到全國。

民進黨團表示，反觀盧秀燕上任後，沒有任何作為，連空汙警訊都慢半拍，啟動空汙機制也被打臉「林佳龍早就做了」；黨團譴責盧市府對空汙束手無策，根本就是選前騙票，要求對市民道歉。

台中市環保局表示，盧市長上任後，以「先公後私、先大後小」的原則，加強對台中電廠的管制，在市府的強力要求下，中火今年1月多達5部機組停機，這是空前紀錄，但「革命尚未成功，大家仍須努力」，市府會持續落實各項空汙防制措施，讓台中市民呼吸更好的空氣。

環保局指出，議員提出的說法偏頗，以近3年1月空氣品質來看，107年1月降雨天數多達13天，累積降雨量達103mm，但今年1月降雨天數只有4天，累積雨量13mm，空氣中汙染物濃度受當月份降雨影響很大，兩者不宜拿來比較。

環保局表示，106年1月降雨天數2天，降雨量4mm，與今年1相比雨量差不多，但兩者前者PM2.5月平均值23.8微克，後者下降為20.2微克，在天候條件雷同下，空氣品質有改善。

環保局表示，就大環境來看，今年1月份全國空氣品質相對不佳，但台中1月份AQI大於100的站日數比例，佔台中市總監測站日數9%，相較中南部縣市台南48.4%、高雄67.3%更好，甚至比北部的新竹市12.9%好，顯示台中空氣品質狀況，在中南部地區仍屬較佳。

台中市議會民進黨團批評台中空品變差，台中市環保局回應，應比對降雨量差異，去年元月...
台中市議會民進黨團批評台中空品變差，台中市環保局回應，應比對降雨量差異，去年元月降雨多，對空品影響大，若對比天氣條件類似的前年元月，空品有改善。圖／台中市新聞局提供
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台中市民進黨PM2.5
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