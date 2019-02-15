失業男留言想自殺 王惠美官方line竟回：還不錯

2019-02-15 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣一名吳姓男子上月因照顧殘障的雙親壓力大，救助社會處，但電話卻被轉來轉去，他轉而直接向彰化縣長王惠美的官方line求助，但line答非所問，他一氣下說他「想自殺」，沒想到line秒回「還不錯」，他直呼這樣的服務實在太誇張。

彰化縣府新聞處今天回應表示，該帳號是縣長王惠美選舉期間委託代理商向line申請的服務，自選舉結束後即未再使用，縣府並出示合約書，證明當初與廠商的帳號服務契約確實到選舉日截止，至於為何帳號未關閉？甚至還有民眾可與帳號聊天，今天上午已要求代理商確實關閉帳號。

失業的吳男投訴媒體說，他照顧有口腔癌父親和阿茲海默症母親，壓力很大，上個月打電話詢問縣府社會處可否申請喘息服務，及協助療養機構等相關訊息，但社會處電話轉來轉去，讓他最後只得求助縣長。

他上王惠美官方line留言「有話想跟惠美說」，line回「我是惠美分身『小小美』，請問你想要跟惠美分享什麼？什麼議題都歡迎提出交流！」，他說「需要幫助」、「可以用電話嗎？」，小小美即line出一大串王惠美國會研究室、鹿港等服務處的電話、地址等。

他又怒問「能不能找幫助我的人?」，對方回「需要什麼幫助呢?」，他說「我早上打去社會處不了了之，再打去服務處也一樣…」，line卻回他「希望我們一起努力，找回彰化自己的主題性，讓原有的特色特產更發揚光大」。

在一連串的答非所問後，他生氣的說「想自殺」，小小美竟回說「還不錯，但未來我們要一起更好！」，最後他再說「那我死給你看」，line又回「我是惠美分身『小小美』，請問你想要跟惠美分享什麼？」，讓他不得不放棄，直呼這樣實在太扯了。

社會處副處長陳素貞表示，吳先生是於1月19日來電請求協助，社會處已協助申請喘息服務，社工也曾前往衛福部立彰化醫院探視吳男父親，並於2月2日致贈「及時送愛」慰問金，紓解照顧者壓力，目前仍持續關懷中。

縣府表示，對於LINE帳號作業系統疏失造成此事件深感抱歉，已要求廠商停用這個LINE帳號，未來會設置LINE統一窗口來服務以達便民的目標。