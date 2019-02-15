影╱台商李佾中年創業 黑膽石、龜甲石化身變福龜

2019-02-15 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣埔里鎮石雕家李佾曾到大陸創業，但為了家人回到故鄉，他用埔里盛產的黑膽石、龜甲石學習茶盤雕刻，並逐漸創作立體的石龜，利用石材的天然網紋雕刻出紋路、生態生動的石龜，不僅開創事業第二春，他相信只要有耐心，就算頑石也能成為吉祥的福龜。

42歲的李佾是埔里鎮愛蘭里民，他年輕時從事過不同工作，當過鐵工也曾前往大陸工作、創業，當起台商。但在大陸工作期間，他想念故鄉和家人，經過幾年思考，他決定結束大陸的工作，回到埔里重新再起。

不過，南投工商業不發達，加上步入中年找工作並不容易。因為他喜歡喝茶，埔里鎮又出產以製作茶盤聞名的黑膽石，他決定以茶盤雕刻重新開始。

李佾喜歡黑膽石黑白分明的紋路，他一面學習雕刻，同時構思不同的茶盤設計，利用天然石紋製作實用和藝術兼具的石雕茶盤，逐漸闖出名號。

李佾說，石頭都有自然紋路和缺陷，他在創作的過程中發現與其切割或磨平，還不如利用石材紋路加以創作雕刻，更能保留作品的天然趣味，他也嘗試將茶盤雕刻改為立體實物雕刻。

而黑膽石天然的網紋花路，很像龜甲紋路，加上國姓鄉也有龜甲石，於是他以石龜做為創作主題，一方面保留天然的石紋，但對於烏龜的手爪等細節則仔細雕琢，經過他的巧思，原本不起眼的石頭，成為體態優雅的石龜，而且觸感光滑細緻，表情姿態生動。

石龜經過把玩盤摸後，更呈現溫潤的質感，受到不少人的喜愛，也有雅石愛好者，特地將收藏的西瓜石、鐵丸石等石材，請李佾加以創作，成為獨一無二的作品。李佾說，人生不一定都順遂，但只要肯用心加上耐心，頑石也能成美麗的藝術品。

李佾創意足、雙手靈巧，埔里的黑膽石黑白紋路，也成了龜甲上生動的紋路。記者江良誠／攝影 分享 facebook

李佾創意足、雙手靈巧，在他的巧思雕刻下，普通的頑石也變成生動有趣的福龜。記者江良誠／攝影 分享 facebook

李佾創意足、雙手靈巧，在他的巧思雕刻下，普通的頑石也變成生動有趣的福龜。記者江良誠／攝影 分享 facebook