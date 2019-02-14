影／貓羅溪情人橋爆滿 林明溱歡迎大家來南投「脫單」

2019-02-14 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



今天是西洋情人節，南投浪漫情人節今晚人潮爆滿，不少夫妻、情侶攜手漫步情人橋，七彩燈光跟著腳步變換，讓遊客大喊超浪漫，南投縣長林明溱也發送喜糖，向大家祝賀情人節快樂，歡迎各地男女到南投「脫單」、「脫魯」，趕快結婚增產報國。

南投燈會在2月1日開幕，貓羅情人橋全白色橋身線條優美，到了夜晚更變成七彩絢爛的霓虹浪漫破表，成了熱門景點。今天是情人節，情人橋遊客更絡繹不絕，橋春節期間遊客絡繹不絕，台北士林張姓遊客帶著女友走情人橋，他說，七彩燈光跟著腳步變換相當浪漫，走在橋上有點搖晃的感覺，就像戀愛一樣讓人陶醉，很有梗。

林明溱說，高雄市計畫打造愛情橋，南投的情人橋已經準備好了，他贊同韓國瑜市長的觀點，社會老化、經濟衰退都要靠增加人口來改善，所以他在前年便有興建情人橋的構想，希望能吸引情侶、夫妻來走情人橋，早日結婚、早日有愛情結晶，情人節完工至今，已經100萬人次參觀，也帶動南投市區觀光。

林明溱和妻子陳寶珠也準備「好事發生」喜糖送給遊客，吸引民眾排隊領取。也有父親說，女兒一直沒有對象，幫女兒拿喜糖，希望今年好事成雙，讓他早日抱金孫。