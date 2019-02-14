青草茶老闆金魚眼鼻孔對人 術後眼窩減壓不用當宅男

2019-02-14 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



59歲的台南顏姓青草茶老闆因甲狀腺亢進合併自體免疫疾病，造成甲狀腺眼病變，如金魚眼般外凸，不但斜視、複視，無法開車、看報，走路易跌倒，說話還鼻孔對人，且已壓迫視神經，有失明風險。

經親友推薦，遠道向台中的中國醫藥大學附設醫院眼整形科主任張丞賢求診，先手術調整眼外肌肉，去年12月經內視鏡輔助導航系統，進行眼窩減壓手術，3天出院，再搭配飲食、作息調整，才逐漸緩解，現在可以輕鬆走路、開車、看報，不再當宅男。

中國醫學大學附設醫院眼整形科主任張丞賢指出，顏姓病患因眼窩脂肪和眼外肌肉增生肥厚，眼壓高，眼窩減壓手術，以內視鏡經鼻腔，從鼻竇深入眼窩底部，配合導航系統，打開眼窩骨和抽取眼窩脂肪減壓，讓眼球能後退，眼睛不再外凸，視力也逐漸恢復。

顏姓老闆分享，術後他也體會到自己是自體免疫系統失調導致，因此火鍋、炸辣食物都戒掉，改吃清淡、原味食物，並且多運動，多管齊下，術後恢復良好，而且「眼球轉動自如」，不再卡卡的，讓他不再懼怕出門。