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青草茶老闆金魚眼鼻孔對人 術後眼窩減壓不用當宅男

2019-02-14 20:50聯合報 記者趙容萱╱即時報導

59歲的台南顏姓青草茶老闆因甲狀腺亢進合併自體免疫疾病，造成甲狀腺眼病變，如金魚眼般外凸，不但斜視、複視，無法開車、看報，走路易跌倒，說話還鼻孔對人，且已壓迫視神經，有失明風險。

經親友推薦，遠道向台中的中國醫藥大學附設醫院眼整形科主任張丞賢求診，先手術調整眼外肌肉，去年12月經內視鏡輔助導航系統，進行眼窩減壓手術，3天出院，再搭配飲食、作息調整，才逐漸緩解，現在可以輕鬆走路、開車、看報，不再當宅男。

中國醫學大學附設醫院眼整形科主任張丞賢指出，顏姓病患因眼窩脂肪和眼外肌肉增生肥厚，眼壓高，眼窩減壓手術，以內視鏡經鼻腔，從鼻竇深入眼窩底部，配合導航系統，打開眼窩骨和抽取眼窩脂肪減壓，讓眼球能後退，眼睛不再外凸，視力也逐漸恢復。

顏姓老闆分享，術後他也體會到自己是自體免疫系統失調導致，因此火鍋、炸辣食物都戒掉，改吃清淡、原味食物，並且多運動，多管齊下，術後恢復良好，而且「眼球轉動自如」，不再卡卡的，讓他不再懼怕出門。

張丞賢說，眼窩有各種疾病需要精確手術，像眼窩長腫瘤或是婦女常見的鼻淚管阻塞，藉由內視鏡及導航系統經鼻腔手術，不再讓醫師只憑經驗手術，可精準下刀，避免傷及眼球、腦部，提醒患者不要害怕手術，不過導航的耗材要自費。

醫師張丞賢（左）說明，嚴姓男病患（右）接受內視鏡經鼻腔手術，深入左眼窩底部，並配...
醫師張丞賢（左）說明，嚴姓男病患（右）接受內視鏡經鼻腔手術，深入左眼窩底部，並配合導航精確打開視神經被壓迫處，搶救左眼視力。記者趙容萱／攝影
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醫師張丞賢（右）說明，嚴姓男病患（左）接受內視鏡經鼻腔手術，深入左眼窩底部，並配...
醫師張丞賢（右）說明，嚴姓男病患（左）接受內視鏡經鼻腔手術，深入左眼窩底部，並配合導航精確打開視神經被壓迫處，搶救左眼視力。記者趙容萱／攝影
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