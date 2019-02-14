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孩子好好的怎麼會猝死？ 女童裝去顫器加遠距照護保命

2019-02-14 19:23聯合報 記者趙容萱╱即時報導

嘉義11歲蘇姓女童去年9月在校園突然沒有呼吸、心跳，經送醫救回一命，確診為原發性心律不整，經由裝設心臟去顫器，並且由醫護遠距照護，回歸校園生活。台中榮總心臟電氣生理科主任謝育整說，女童罹患「兒茶酚胺敏感性多形性心室頻脈」 CPVT，是基因缺陷導致結構異常，往往無預警，讓家長措手不及，頻問「為什麼會發生？」建議家長，若發現孩子出現心悸、胸悶，或不明原因暈厥，請儘速就醫檢查。

台灣先天性心臟病關懷協會理事長、醫師陳豐霖說，校園猝死個案中以心因性猝死最為常見，常見的病因有肥厚型心肌病、先天性冠狀動脈發育異常，而心臟超音波是早期診斷的主要工具，精確度達92%以上，能有效早期發現心臟異常，避免猝死悲劇的發生。

謝育整說，心跳太快或太慢，可能讓人失去血壓，甚至心律不整發作暈厥、猝死，心跳太慢患者使用心臟節律器，心跳太快患者使用去顫器，心衰竭病患使用再同步節律器改善。但植入後，病患要等3到6個月回診時，才能了解心臟電子儀器運作狀況，甚至回診前突發嚴重狀況，國內有醫院推動「心臟電子儀器遠距照護系統」協助監測心律狀況，台中榮總從102年開始引進，至今已經服務了35位病患。

女童今天在蘇父的陪同下，感謝醫療團隊照護。蘇爸爸說，女兒二年前曾經昏倒，但因很快醒過來， 不以為意，去年9月，女兒在校園裡走路時突然暈厥，沒有呼吸、心跳，經送醫急救才救回一命，確診原發性心律不整，裝設去顫器改善。

蘇爸爸指出，為了讓女兒及時獲得照護，因此參與「遠距照護」，固定每周上傳資料，一旦有不舒服也可回傳資料，讓醫師研判是否需要馬上回診，女兒去年12月發作經由去顫器成功治療，後經調整藥物，沒有再發作。

台中市國小學童接受心臟超音波篩檢。圖／本報資料照片、記者趙容萱攝
台中市國小學童接受心臟超音波篩檢。圖／本報資料照片、記者趙容萱攝
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蘇父（右三）今天分享，女兒裝設心臟去顫器，並由台中榮總醫護遠距照護，及時掌握女兒...
蘇父（右三）今天分享，女兒裝設心臟去顫器，並由台中榮總醫護遠距照護，及時掌握女兒狀況，且省去舟車勞頓、候診時間，感謝不已。記者趙容萱／攝影
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蘇父（右三）今天分享，女兒裝設心臟去顫器，並由台中榮總醫護遠距照護，及時掌握女兒...
蘇父（右三）今天分享，女兒裝設心臟去顫器，並由台中榮總醫護遠距照護，及時掌握女兒狀況，且省去舟車勞頓、候診時間，感謝不已。記者趙容萱／攝影
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