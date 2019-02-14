汰除老舊機車 中市府最高補助3.58萬元

2019-02-14 20:20 中央社 台中14日電



今年是淘汰二行程機車補助末年，台中市政府今天邀集機車廠商進行補助方案啟動儀式，換購電動機車可補助1萬5200元至3萬5800元，換購六期機車最高補助6000元。

市府下午舉辦「市民買車省荷包，豬多好康在台中」記者會，邀集各大機車廠商進行補助方案啟動儀式，針對車齡老舊的四行程及二行程機車，祭出優惠條件，鼓勵民眾儘速汰除不合格機車，台中市副市長陳子敬、市府環保局長吳志超、行政院環保署副署長沈志修等人出席。

台中市府與中央合計編列補助經費新台幣1.8億元，訂定「106-108年台中市淘汰二行程機車及新購低污染車輛加碼補助實施計畫」，沈志修表示，感謝台中市政府願意在淘汰二行程機車上面與廠商做加碼的活動，交出亮眼成績單，希望市府的創舉，讓大家都能一同學習。

陳子敬指出，改善空污是市府最重要的政策，在全國淘汰的72萬輛二行程機車之中，台中就減少了9萬多輛，不僅淘汰有補助，在購買上也有優惠，呼籲民眾共同響應環保。

陳子敬表示，市府積極邀請企業共襄盛舉，各機車大廠都推出好康優惠，期盼市民既能省荷包，又能一起為改善空氣品質盡一份心力。

環保局表示，108年起推出新的補助方案，針對車齡滿21年的一、二期老舊四行程機車，首度推出汰舊換購電動機車或六期機車補助，換購電動機車可補助1萬5200元至3萬5800元，換購六期機車補助3000元至6000元，讓車主有更多元的選擇，同時兼顧污染減量，達成空氣品質改善目標。