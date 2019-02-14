文德宮燈排將上場 元宵彰化活動多

2019-02-14 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣文化局、花壇鄉公所、文德宮管理委員會共同主辦的「2019白沙坑迎燈排文化節」將於2月18、19日上場，今天彰化縣長王惠美與花壇鄉長顧勝敏、文德宮主委李錫圭等人為迎燈排活動暖場宣傳，每年居民扛著「字姓燈」的燈排遶境，讓白沙坑宛如不夜城，也是最有元宵味的文化活動。

王惠美說，花壇文德宮主祀福德老爺，特別的是有戴官帽的土地公，文德宮白沙坑迎燈排活動自民國97年即登記無形文化資產，除了白沙坑迎燈排活動，元宵節在溪州公園也有花在彰化活動最後一晚展演，包括張逸軍及戊己劇團表演外，還有天下第一火龍銅梁火龍的表演；而鹿港頂番里的走春鬧元宵送小禮物活動也值得一遊。

顧勝敏說，白沙坑迎燈排文化節191年來都沒有中斷過，是一項很重要的文化資產，白沙坑迎燈排的方式與一般迎燈排不同，白沙坑的燈排是往上舉，外觀如小船，不管是燈排外觀或是拿取的方式都與一般的燈籠不同，有它的獨特性和歷史文化。

元宵迎燈排的由來為清朝翰林曾維禎在道光八年隨皇帝在北京遊街賞花燈，曾翰林見景傷情，感於如此盛景，家鄉父老無福欣賞，欲辭官還鄉，道光皇帝嘉慰他的孝行，特賜在彰化花壇鄉白沙坑，每年元宵節均仿照京城「迎花燈」，與鄉民同歡，至今每逢元宵節，彰化花壇民眾都會舉辦燈排遊街。

白沙坑迎燈排遶境活動18日有北管戲曲表演，19日有元宵猜燈謎活動，燈排遶境活動從元宵節前一天晚上7時展開，需要兩天的遶境時間，居民扛著燈排集合在花壇文德宮前，向福德老爺行禮後，引領各式陣頭開始遶行白沙坑大街小巷，與民眾一起祈求平安幸福。