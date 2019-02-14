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揮別老舊 南投竹林派出所新建廳舍動土

2019-02-14 18:46中央社 南投縣14日電

屋齡43年的南投縣政府警察局竹山分局竹林派出所，屋舍老舊，為給員警更好工作環境，...
屋齡43年的南投縣政府警察局竹山分局竹林派出所，屋舍老舊，為給員警更好工作環境，縣府爭取新建廳舍經費，工程14日動土，南投縣長林明溱（前中）等出席主持。 中央社
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南投縣警察局竹林派出所屋齡43年，漏水且地震損及結構，轄區車流量變大、遊客增多，為給員警更好工作環境，南投縣政府爭取新建廳舍經費，工程今天動土，預計年底完工。

南投縣政府警察局竹山分局竹林派出所於民國65年建造，廳舍使用至今43年，由於屋齡老舊，每逢大雨就有漏水問題，且歷經九二一地震造成建築物部分結構受損，南投縣政府爭取獲得新台幣1450萬元經費辦理新建辦公廳舍工程，2層樓新廳舍總樓地板面積約135坪。

開工動土典禮於今天在鹿谷鄉竹林村光復路106號舉行，南投縣長林明溱、南投縣警察局長陳木樹、鹿谷鄉長邱如平等人出席，工程預計今年12月完工。

林明溱指出，員警未來進駐新廳舍後，相信可以改善辦公環境並提升士氣，期許員警全力做好各項警政工作。

林明溱表示，竹林派出所轄內道路「投55線」大部分路段已完成拓寬，是遊客通往溪頭、鹿谷重要替代道路，附近石馬公園、德興瀑布、銀杏森林等更是熱門景點，員警執勤與服務非常重要，舊派出所廳舍接近50年使用年限，因此，爭取補助提供員警良好工作環境。

陳木樹說，竹林派出所轄區有1000多戶住家、2800多人口，工作量大，感謝縣長體恤員警辛勞，也感謝縣議員支持，期勉員警提升治安維護及服務品質，以達成縣民期望。

警察林明溱漏水
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