親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

真愛試煉！全台「情侶禁地」大搜祕 行天宮也不行

高捷祝情人節快樂遭指盜圖 網爆轟小編坦承誤用道歉

暖冬樹木提前開花 中市公園可追花賞樹

2019-02-14 17:08中央社 台中14日電

正是櫻花盛開時節，不少民眾爭相上山賞櫻，台中市建設局長陳大田今天表示，由於暖冬樹木提前開花，公園內的木棉花、洋紅風鈴木、火焰木都已開花，民眾就近就可追花賞樹。

受暖冬影響，台中市各區公園內的洋紅風鈴木、火焰木，以及在東勢河濱公園兩側、大甲區開元路、沙鹿區中清路的木棉樹，在春節過後已陸續盛開，美不勝收，花況不亞於櫻花。

陳大田表示，木棉花及洋紅風鈴木的花期約4週左右、火焰木的花期約6週，受暖冬氣候影響，可能造成花期縮短，歡迎市民把握機會追花賞樹。

陳大田指出，木棉樹的花期一般在每年3至5月期間，也就是元宵節過後，才會依節氣開花；洋紅風鈴木則在農曆年後陸續結苞綻放。今年受暖冬影響，提早啟動樹木開花的生理時鐘，讓市民提早欣賞到樹木遍地開花的美景。

陳大田說，例如東勢區中正路（台八線）東勢大橋沿線的木棉樹最為密集，每到花期時，可觀賞到整排橘色的花朵綻放；在南屯區保安公園及西區土庫公園也可以看到火紅的木棉樹。

還有823公園、敦化公園、春社公園、南屯公園、豐樂公園、文心森林公園、潮洋溪畔等，都可以看到洋紅風鈴木開花的浪漫景色；而惠來公園、健康公園、環中路二側、新都生態公園的火焰木也已蓄勢待發，迎接春暖花開的時節。

風鈴木暖冬木棉樹
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

天公到我家 彰化芬園5千人參與傳承百年盛會

2019-02-14 15:37

藝術團串連電商平台 南投燈會推快速通關券

2019-02-14 14:29

南投燈會登場 3大文化遺產表演團精彩盡出

2019-02-14 14:26

三竹慷慨捐旅費 助偏鄉合唱團圓出國夢

2019-02-14 13:46

被當垃圾回收 彰化家扶義賣燈籠竟被陌生人搬光

2019-02-14 13:29

藝文表演串連電商平台 南投燈會推快速通關券

2019-02-14 09:31

南投燈會三大非物質文化遺產登場 安塞腰鼓揭序幕

2019-02-14 09:15

后里泰安櫻花季周六登場 暖冬恐無花海可看

2019-02-14 08:13

別相信導航 到后里泰安看櫻花請這樣走

2019-02-14 08:08

仁愛櫻花配溫泉推花の湯 賞櫻搭公車可直達暨大　

2019-02-14 07:36

暖冬效應 枇杷量少、梅花稀落

2019-02-14 00:43

情人節搶商機／麗寶摩天輪買1送1 南投情人橋送喜糖

2019-02-14 00:41

台中媽祖文化節 吳鳳當「報馬仔」

2019-02-14 00:25

彰縣要求電鍍廠 進駐彰濱專區

2019-02-14 00:21

彰檢查緝農地工廠 籲政院挺住

2019-02-14 00:07

看問題／施政應排優先順序 以免拖垮財政

2019-02-13 23:14

老人健保補助 盧秀燕滅火：今年會實施

2019-02-13 23:13

立委盼行政院長讓農地工廠合法 檢察官憂全民成受害者

2019-02-13 22:45

「花在彰化」活動誰是第60萬名幸運兒？電動機車馬上騎回家

2019-02-13 20:30

台中長億高中旁的溪水黑又臭 環局找到原因了

2019-02-13 18:04

聽宣導還能領金幣 鐵道警自掏腰包一做就3年

2019-02-10 15:58

河津櫻、福爾摩沙櫻美不勝收 元宵節前最盛開

2019-02-10 13:47

中市停車地圖上線 遇超額收費可撥1999

2019-02-09 22:22

想看國寶級翠玉白菜？ 快來台中花博飽眼福

2019-02-09 12:21

影／1000枚「啟臣牌」開運金幣 民眾搶領討喜氣

2019-02-09 10:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

今年首發 台南鳳梨今裝櫃銷上海

2019-02-13 19:21

影╱女亂入原民舞表演跟著跳 還叫舞者「快跳啊！」

2019-02-14 09:24

粉絲變老公！苦追正妹駐唱歌手 他每天到酒吧等候

2019-02-14 14:42

鄭文燦情人節早餐吃這樣 網友笑：難怪越來越胖

2019-02-14 11:13

立委盼行政院長讓農地工廠合法 檢察官憂全民成受害者

2019-02-13 22:45

影／高鐵延伸宜蘭起戰火 林姿妙反擊陳歐珀自打嘴巴

2019-02-14 15:40

高捷祝情人節快樂遭爆盜圖 小編坦承誤用鞠躬道歉

2019-02-14 16:57

影／台灣燈會 30萬蚵殼打造15米高新住民主燈「海之女神」

2019-02-13 19:43

被當垃圾回收 彰化家扶義賣燈籠竟被陌生人搬光

2019-02-14 13:29

「花在彰化」活動誰是第60萬名幸運兒？電動機車馬上騎回家

2019-02-13 20:30

影／台南東山迎佛祖凌晨回駕 信眾沿途掃炮屑歡喜做

2019-02-14 02:13

他喪偶她失婚 網路相識相愛決定共度一生

2019-02-14 15:27

仁愛櫻花配溫泉推花の湯 賞櫻搭公車可直達暨大　

2019-02-14 07:36

別相信導航 到后里泰安看櫻花請這樣走

2019-02-14 08:08

原民舞蹈團被醉女亂入 舞者難過：岐視原住民很不尊重

2019-02-14 12:10

藍寶石歌廳秀20日愛河燈會再現 白冰冰邀老少到場欣賞

2019-02-14 00:24

星際大戰帝國軍團踩街 （火旁）龍之夜廣東埔寨火龍壓軸

2019-02-14 13:17

女酒後太嗨亂入原民舞台被罵翻 同事貼文代道歉

2019-02-14 15:54

年後桃竹苗追櫻 逛老街賞泰雅歌舞

2019-02-13 23:13

海砂屋重建／江南市場啟用 轉型超市和商旅

2019-02-13 22:36

北埔特殊慶元宵傳統 號召數百人拿油笐火夜遊

2019-02-14 14:49

三色櫻花期尾聲 淡水天元宮單日上萬人

2019-02-13 19:11

新竹「北水南送計畫」 水利署長：明年底前完成

2019-02-13 18:14

「別拆散五兄弟」 地方為新竹市六燃廠區請命保留

2019-02-13 19:55

后里泰安櫻花季周六登場 暖冬恐無花海可看

2019-02-14 08:13

全齡都能玩 桃園力推共融遊戲場

2019-02-13 23:33

民進黨兩雄廝殺難分解 雙雙劍指4年後屏東縣長選舉

2019-02-14 16:16

桃園八德霄裡花海公園 盪鞦韆賞花當網美

2019-02-14 13:28

高雄國際馬拉松17日開跑 管制9行政區部分道路

2019-02-14 11:13

影／台北流行音樂中心宣傳片太特殊 網路掀話題

2019-02-13 19:57

跟隨韓國瑜視野空拍 環團憂愛情摩天輪變空汙觀景台

2019-02-14 13:34

社區圖書室長蚊子 桃園巿府推生小誠品

2019-02-14 07:57

總統副總統今天都來基隆 林右昌：絕無僅有

2019-02-14 14:21

情人節台南風鈴木盛開 粉紅花為街道增添浪漫氛圍

2019-02-14 12:19

金門海灘油汙染長達八公里 汙染源仍待釐清

2019-02-14 14:40

宜蘭「林燈古厝」三合院屋損窗破 縣府搶救蓋防護罩

2019-02-13 22:44

超吸睛！金門消防局「豬」獅爺花燈首度亮相

2019-02-13 20:03

新年許願／林姿妙：盼高鐵延到宜蘭 陳歐珀吐槽：要務實

2019-02-13 23:28

府會新局先禮後兵 黃敏惠：擦亮民主聖地招牌

2019-02-14 11:20

每月收到大批50元偽幣 雲林推動多元支付

2019-02-14 17:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top