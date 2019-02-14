天公到我家 彰化芬園5千人參與傳承百年盛會

2019-02-14 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣芬園鄉有百年歷史的九角頭「迎天公」活動，昨天在大年初九「天公生」登場， 由天公會到寶藏寺請開基老大媽巡境，今天重頭戲天公爐交接，由今年值年的芬園角迎請天公爐，遶境沿途，各宮陣頭、香客約5千人熱情參與，隨著天公步行到每一戶人家裡祝福，晚間家家戶戶辦桌請客。

芬園鄉境內屬昔日「貓羅保」的九角頭，每年在大年初九「天公生」前後，都會舉辦為期三天的過爐、迎天公儀式，各角頭每年輪流迎「天公爐」，今年由芬園角迎天公，由爐主邀集居民集資蓋新房，讓天公爐駐駕一年，芬園鄉長林世明、代表會主席林忠誠也跟著遶境。

芬園鄉長林世明說，芬園鄉九角頭「迎天公」活動有百年歷史，像新舊爐主交接都是依傳統循古禮儀式進行，而各地大年初九只是拜天公，芬園鄉則擴大舉辦迎天公遶境活動，信眾、陣頭隨著天公步行到每一戶人家裡祝福，對於這項全台獨有的百年儀式，已有地方文史工作者計畫向文化部申請文化資產登錄，希望藉由宗教行銷芬園。

今年值年芬園角爐主林滕絿，扶著天公爐鑾駕遶境，他說，迎請天公爐駐駕，對地方發展、居民平安有很大幫助，所以大家都熱情參與，一代又一代傳承下去。