親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

NBA／羅瑞提攜林書豪 書緯：這隊太瘋狂的無私

台灣經濟榮景不再 韓國瑜嘆：整整鬼混了20多年！

彰化花壇燈排遶境 王惠美邀民眾來體驗

2019-02-14 16:14中央社 彰化14日電

彰化縣花壇鄉2019白沙坑迎燈排文化節18、19日將登場，文化局14日在花壇文德...
彰化縣花壇鄉2019白沙坑迎燈排文化節18、19日將登場，文化局14日在花壇文德宮舉辦活動記者會，縣長王惠美（前左）出席，邀請大家共同參與這場年度盛事。 中央社
分享
具百年歷史的彰化花壇燈排遶境活動將在2月18日及19日登場；縣長王惠美今天指出，燈排遶境活動已被登錄為無形文化資產，歡迎大家元宵節來到花壇體驗獨一無二的燈排遶境活動。

「2019白沙坑迎燈排文化節」活動將在2月18日及19日登場，彰化縣文化局今天在彰化花壇鄉文德宮舉辦活動記者會，彰化縣長王惠美、彰化縣文化局長張雀芬以及花壇鄉長顧勝敏等人都參加了今天的活動記者會。

王惠美致詞時說，花壇鄉文德宮供奉的土地公，戴的是官帽，至於每年以文德宮為起點舉辦的燈排遶境活動，已經被登錄為無形文化資產，因此活動在舉辦時都熱鬧滾滾，她希望未來能結合花壇鄉的茉莉花產業，促進觀光和產業發展，也歡迎民眾元宵節來花壇參與具有特色的燈排遶境活動。

顧勝敏則指出，燈排的外觀有如小船，每座燈排由23個黃色小燈籠串聯而成，燈籠上都會寫花壇白沙坑地區各庄的姓氏，因此又被稱「字姓燈」，居民會在元宵節前一天晚上在文德宮集合，扛著燈排，伴隨陣頭等在花壇白沙坑地區遶境，祈求國泰民安、人人平安幸福。

彰化縣文化局指出，彰化花壇鄉的燈排遶境活動，據傳是清朝時的翰林曾維禎和皇帝在北京賞花燈，想到家鄉父老無緣欣賞，觸景傷情，向皇帝請求想要辭官返鄉，皇帝因而特賜在花壇白沙坑舉辦迎花燈活動，每逢元宵節，花壇白沙坑因而都會舉辦燈排遶境活動。

遶境元宵節
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

天公到我家 彰化芬園5千人參與傳承百年盛會

2019-02-14 15:37

藝術團串連電商平台 南投燈會推快速通關券

2019-02-14 14:29

南投燈會登場 3大文化遺產表演團精彩盡出

2019-02-14 14:26

三竹慷慨捐旅費 助偏鄉合唱團圓出國夢

2019-02-14 13:46

被當垃圾回收 彰化家扶義賣燈籠竟被陌生人搬光

2019-02-14 13:29

藝文表演串連電商平台 南投燈會推快速通關券

2019-02-14 09:31

南投燈會三大非物質文化遺產登場 安塞腰鼓揭序幕

2019-02-14 09:15

后里泰安櫻花季周六登場 暖冬恐無花海可看

2019-02-14 08:13

別相信導航 到后里泰安看櫻花請這樣走

2019-02-14 08:08

仁愛櫻花配溫泉推花の湯 賞櫻搭公車可直達暨大　

2019-02-14 07:36

暖冬效應 枇杷量少、梅花稀落

2019-02-14 00:43

情人節搶商機／麗寶摩天輪買1送1 南投情人橋送喜糖

2019-02-14 00:41

台中媽祖文化節 吳鳳當「報馬仔」

2019-02-14 00:25

彰縣要求電鍍廠 進駐彰濱專區

2019-02-14 00:21

彰檢查緝農地工廠 籲政院挺住

2019-02-14 00:07

看問題／施政應排優先順序 以免拖垮財政

2019-02-13 23:14

老人健保補助 盧秀燕滅火：今年會實施

2019-02-13 23:13

立委盼行政院長讓農地工廠合法 檢察官憂全民成受害者

2019-02-13 22:45

「花在彰化」活動誰是第60萬名幸運兒？電動機車馬上騎回家

2019-02-13 20:30

台中長億高中旁的溪水黑又臭 環局找到原因了

2019-02-13 18:04

影╱冬天太暖 彰化東螺溪木棉花道提早盛開

2019-02-13 14:37

聽宣導還能領金幣 鐵道警自掏腰包一做就3年

2019-02-10 15:58

河津櫻、福爾摩沙櫻美不勝收 元宵節前最盛開

2019-02-10 13:47

中市停車地圖上線 遇超額收費可撥1999

2019-02-09 22:22

想看國寶級翠玉白菜？ 快來台中花博飽眼福

2019-02-09 12:21

影／1000枚「啟臣牌」開運金幣 民眾搶領討喜氣

2019-02-09 10:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

新竹市外移人口多 在地人這個星座最多

2019-02-13 18:04

今年首發 台南鳳梨今裝櫃銷上海

2019-02-13 19:21

桃市13戶政事務所新便民措施 15日起推首辦護照服務

2019-02-13 18:04

影╱女亂入原民舞表演跟著跳 還叫舞者「快跳啊！」

2019-02-14 09:24

立委盼行政院長讓農地工廠合法 檢察官憂全民成受害者

2019-02-13 22:45

新北人口將破400萬 未滿周歲男嬰幸運抽中北海道機票

2019-02-13 16:51

鄭文燦情人節早餐吃這樣 網友笑：難怪越來越胖

2019-02-14 11:13

國5北上雖有「秘徑」 但這個交流道還是塞到紫爆

2019-02-13 17:04

粉絲變老公！苦追正妹駐唱歌手 他每天到酒吧等候

2019-02-14 14:42

影／台灣燈會 30萬蚵殼打造15米高新住民主燈「海之女神」

2019-02-13 19:43

「花在彰化」活動誰是第60萬名幸運兒？電動機車馬上騎回家

2019-02-13 20:30

影／台南東山迎佛祖凌晨回駕 信眾沿途掃炮屑歡喜做

2019-02-14 02:13

仁愛櫻花配溫泉推花の湯 賞櫻搭公車可直達暨大　

2019-02-14 07:36

別相信導航 到后里泰安看櫻花請這樣走

2019-02-14 08:08

快儲水！大園市區及工業區將停水11小時

2019-02-13 17:43

被當垃圾回收 彰化家扶義賣燈籠竟被陌生人搬光

2019-02-14 13:29

藍寶石歌廳秀20日愛河燈會再現 白冰冰邀老少到場欣賞

2019-02-14 00:24

原民舞蹈團被醉女亂入 舞者難過：岐視原住民很不尊重

2019-02-14 12:10

海砂屋重建／江南市場啟用 轉型超市和商旅

2019-02-13 22:36

新竹「北水南送計畫」 水利署長：明年底前完成

2019-02-13 18:14

他喪偶她失婚 網路相識相愛決定共度一生

2019-02-14 15:27

跟上竹縣新生兒營養補助加碼 芎林、北埔提高生育津貼

2019-02-13 17:46

年後桃竹苗追櫻 逛老街賞泰雅歌舞

2019-02-13 23:13

三色櫻花期尾聲 淡水天元宮單日上萬人

2019-02-13 19:11

「別拆散五兄弟」 地方為新竹市六燃廠區請命保留

2019-02-13 19:55

星際大戰帝國軍團踩街 （火旁）龍之夜廣東埔寨火龍壓軸

2019-02-14 13:17

影／高鐵延伸宜蘭起戰火 林姿妙反擊陳歐珀自打嘴巴

2019-02-14 15:40

后里泰安櫻花季周六登場 暖冬恐無花海可看

2019-02-14 08:13

全齡都能玩 桃園力推共融遊戲場

2019-02-13 23:33

影／台北流行音樂中心宣傳片太特殊 網路掀話題

2019-02-13 19:57

12菲籍騎士環島找無地方住 友人臉書貼文感謝警相助

2019-02-13 16:46

高雄國際馬拉松17日開跑 管制9行政區部分道路

2019-02-14 11:13

社區圖書室長蚊子 桃園巿府推生小誠品

2019-02-14 07:57

北埔特殊慶元宵傳統 號召數百人拿油笐火夜遊

2019-02-14 14:49

跟隨韓國瑜視野空拍 環團憂愛情摩天輪變空汙觀景台

2019-02-14 13:34

桃園八德霄裡花海公園 盪鞦韆賞花當網美

2019-02-14 13:28

台中長億高中旁的溪水黑又臭 環局找到原因了

2019-02-13 18:04

情人節台南風鈴木盛開 粉紅花為街道增添浪漫氛圍

2019-02-14 12:19

宜蘭「林燈古厝」三合院屋損窗破 縣府搶救蓋防護罩

2019-02-13 22:44

超吸睛！金門消防局「豬」獅爺花燈首度亮相

2019-02-13 20:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top