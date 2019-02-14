三竹慷慨捐旅費 助偏鄉合唱團圓出國夢

2019-02-14 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 許玉娟 ╱即時報導



法治國小合唱團在三竹資訊旺年會獻唱布農族歌謠，炒熱晚會氣氛。圖/三竹資訊提供 分享 facebook

南投縣仁愛鄉法治國小合唱團美聲傳唱布農古謠引注目，近日受邀前往美國參賽，卻因經費困窘無法成行，三竹資訊董事長邱宏哲長期關懷偏鄉教育，決定贊助短缺旅費，期盼透過來自山林部落的聲音，讓世界看見台灣。

2008年一則勇父為救2子女身亡的新聞觸動人心，開啟邱宏哲行善契機，並帶領三竹企業投身公益活動，關注弱勢族群需求。

邱宏哲說，偏鄉學校或原住民孩童的課輔費、餐費、運動設備器材等，都是三竹近年來持續挹注的項目。期盼受扶助學童藉由公益行動獲得栽培機會，將來有能力回饋社會，幫助更多有需要的人。

他表示，法治國小位處南投仁愛鄉山上的武界部落內，除以棒、壘球隊聞名，合唱團因擁有天籟美聲，今年受邀前往美國參加原住民觀摩比賽，「對於原住民小朋友來說，這是一個開闊視野的難得機會」，全體員工都很支持捐助旅費，幫助他們一圓出國夢想。

法治國小學生多為布農族的孩子，為拉近與都市學子的城鄉差距，學校還開辦程式設計相關課程。邱宏哲感受到校方培育學童的用心，日前特別安排學童參訪三竹資訊及參加旺年會，與工程師面對面交流，並共享美食。

法治國小合唱團在旺年晚會獻唱布農族歌謠，帶來活潑輕快的部落舞蹈，將晚會氣氛炒到最高點。邱宏哲捐出30萬元愛心款項，還加碼發送每位團員新年紅包，孩子們相當開心。