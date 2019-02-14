情人節夜逛南投燈會 百萬顆燈飾好浪漫

2019-02-14 13:40 中央社 南投縣14日電



南投燈會「光毯花園」主題燈區以百萬顆燈泡打造浪漫情境，南投縣政府邀情侶、夫妻14日晚間來逛燈會，參與西洋情人節限額特別活動，還可獲得祝福愛情小禮物。（南投縣政府提供） 分享 facebook

今天是西洋情人節，南投燈會「光毯花園」主題燈區以百萬顆絢麗多姿燈泡打造浪漫情境，南投縣政府邀情侶、夫妻今天晚間來逛燈會，參與限額特別活動還可得祝福愛情小禮物。

銅梁火龍、安塞腰鼓、浙江九獅圖與百葉龍等精彩表演，使南投燈會持續創造話題，而各大主題燈區中，以「光毯花園」最適合情人散步拍照，彷彿夢幻仙境的燈光美景以1萬3000多條燈串、合計共130萬顆燈泡打造而成，縣府晚間將舉辦特別活動吸引情侶來訪，縣長林明溱也會到場發送喜糖。

南投縣政府表示，今天晚間7時邀前100對到場情侶在光毯花園燈區任一主題燈飾拍下浪漫合照，並上傳臉書（Facebook），即可到光毯古堡區免費換取「走，下一站幸福：草鞋鑰匙圈」及告白氣球等小禮物，2人各收藏一個草鞋鑰匙圈，象徵攜手走人生寓意。

縣府表示，鞋子都是成雙成對，就像在愛情道路上必須2人攜手前進，今天是西洋情人節，南投燈會有最適合情侶與夫妻牽手漫步的浪漫情人橋及光毯花園燈區，浪漫氣氛有助告白、更適合求婚，歡迎民眾攜手到全國最浪漫的南投燈會感受美好氛圍。

另外，縣府表示，深受好評的銅梁火龍表演17日、18日、21日在南投主燈區水舞廣場登場，20日移師埔里糖廠演出；安塞腰鼓今天晚間在埔里糖廠，15日、16日則在南投主燈區；浙江九獅圖與百葉龍表演20日到23日陸續在草屯中山公園、魚池文武廟、名間受天宮、集集武昌宮進行地方巡演，23日、24日回到埔里糖廠、南投主燈區演出。