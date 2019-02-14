青年審議會將停辦 中市府：正在轉型

2019-02-14 13:45 中央社 台中14日電



台中市青年審議會傳出停辦，青年代表輾轉得知直呼市府做法粗魯，市議員表示，青審議是聆聽青年聲音的平台，籲勿輕言停辦，市府回應，青審會正在轉型，將成立青年專責單位。

為聆聽青年的聲音，台中市政府成立青年事務審議會，遴選出63位15至35歲的青年擔任代表，每6個月召開一次青年會議，鼓勵青年參與公共事務，會議中，青年代表可質詢市長、局處長，提出的建言可做為市政推行參考依據。日前傳出青年審議會停辦。

青年審議會總召林楷庭今天表示，市府以新舊市府交接業務為由，暫緩第3屆第二次會議，1月28日市府召集各幹部舉辦例行會，宣布青審會將轉型，本以為細部調整，未料13日被輾轉告知，青審會已解散，無預警解散，「這是很粗魯的做法」。

青年代表黃斯駿表示，青審會為台中青年的驕傲，市府突然解散，是否又要走回頭路，不願傾聽青年的聲音。

青年代表邱怡婷指出，市府在例行會中提到，未來轉型深化學生自治組織，「但我已不是學生，學生自治說法對我來說是模糊焦點」。

市議員楊典忠指出，新市府不該讓外界有「逢林必反」的聯想，青年事務審議會是傾聽年輕人聲音的管道，可表達對社會的關注與想法，政策推動可檢討，但傾聽年輕人聲音的基本立場不應改變，希望新市府不要輕言停辦。

楊典忠整理青審會前三屆推動成果，有市政建言有313案，市府採行與部分採行的達246案，研議中則有26案，採行率達78.5%。

台中市議員江肇國表示，市府片面終止運作的作法，完全不尊重這些委員，也毫不掩飾其高高在上、自我封閉的心態。拒絕與年輕人對話的結果，就是很快被年輕人淘汰。

台中市教育局表示，青年事務審議會目前將要轉型，考量青審會的功能有侷限，學校即有相關的自治組織，未來將深化校內自治組織，讓更多人可以參與；市府也將成立青年專責單位，處理青年就業、創業事項，讓青年服務更擴大。