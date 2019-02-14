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被當垃圾回收 彰化家扶義賣燈籠竟被陌生人搬光

2019-02-14 13:29聯合報 記者林敬家╱即時報導

員林員湘園當歸鴨肉麵線門口義賣家扶中心燈籠，民眾慷慨解囊。記者林敬家／攝影
員林員湘園當歸鴨肉麵線門口義賣家扶中心燈籠，民眾慷慨解囊。記者林敬家／攝影
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彰化家扶中心每年元宵節前義賣燈籠作為家扶兒助學金，今年全縣社工、志工除了散布在約30處擺攤義賣外，員林員湘園當歸鴨肉麵線店家老闆也熱心提供店門口供家扶燈籠展售，但昨天產品一擺出來，整箱紙燈籠傍晚不翼而飛，店家查看監視器發現一名女子將兩個紙箱搬走，透過網路尋求網友幫忙找回遺失的義賣燈籠。

店家指出，昨天上午將造型燈籠擺放在進出口桌子底下，桌上雖標示家扶燈籠愛心義賣，傍晚卻發現燈籠不翼而飛，監視器顯示下午4點16分左右，一名頭戴安全帽身穿紫色外套女子將兩大箱100個造型燈籠全部載走，價值約3000元。

老闆藍偉洲說，不認識影片中的人，但消息一出一名大豐環保員林站的主管昨晚到店裡來表示員工看到網路上找人訊息，發現在自家回收物中有類似燈籠殘骸，懷疑是婦人將店門口紙箱當作廢棄回收物送到他們那邊，該名主管到店裡捐出3000元希望能減少家扶的損失。

藍偉洲表示，店門口確實平常會擺放紙箱等回收物，會有人收去處理，可能因此引起誤會被誤拿，加上當時店裡員工外出倒垃圾沒注意，引起一場虛驚。

被搬走的造型燈籠是小朋友間受歡迎的佩佩豬造型，家扶中心員林服務處人員今天上午趕緊再搬兩箱紙燈籠到店家補貨，也請兩名家扶大學生到場協助展售，社工黃泓文說，彰化家扶每年過年到元宵期間總動員賣燈籠，義賣所得大約230到240萬間，但作為學生的助學金仍有相當大差額，除了藍老闆還有社頭清水岩寺都提供他們場地義賣，是很大的幫助。

店家監視器顯示昨天下午一名頭戴安全帽女子將義賣燈籠搬走。記者林敬家／翻攝
店家監視器顯示昨天下午一名頭戴安全帽女子將義賣燈籠搬走。記者林敬家／翻攝
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員林員湘園當歸鴨肉麵線提供場地讓家扶中心義賣燈籠。記者林敬家／攝影
員林員湘園當歸鴨肉麵線提供場地讓家扶中心義賣燈籠。記者林敬家／攝影
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員林員湘園當歸鴨肉麵線提供場地讓家扶中心義賣燈籠。記者林敬家／攝影
員林員湘園當歸鴨肉麵線提供場地讓家扶中心義賣燈籠。記者林敬家／攝影
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員林員湘園當歸鴨肉麵線老闆藍偉洲（中）熱心提供場地讓家扶中心義賣燈籠。記者林敬家...
員林員湘園當歸鴨肉麵線老闆藍偉洲（中）熱心提供場地讓家扶中心義賣燈籠。記者林敬家／攝影
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