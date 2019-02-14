親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陸山寨貨被趕出大城…卻趁機霸占農村 還告贏日本正牌

NBA／看見更好的林書豪 暴龍首秀：90分的高水準演出

醫院感恩餐會 院長變身祈福貓為患者祈福

2019-02-14 10:55中央社 台中14日電

衛福部豐原醫院為感謝醫院同仁春節9天連假，犧牲和家人相聚時光，15日將舉辦聯歡活動，院長賴慧貞變身祈福貓，希望為院內病患祈福，早日平安出院。

豐原醫院15日將舉辦聯歡活動，席開90桌，賴慧貞變身為祈福貓，將超萌歌曲「一起學貓叫」改編為「一起學豬叫」，象徵諸事如意，並邀請街頭藝人一起炒熱現場氣氛。日前進行活動彩排。

賴慧貞今天表示，為感謝院內同仁一年來的辛勞，春節9天連假，許多同仁捨棄與家人相聚時光，留守醫院照顧病患，特別舉辦聯歡活動，好好感謝同仁付出。

副院長匡勝捷還與太太帶來一首防彈少年團舞曲，讓同仁們看見匡勝捷除在醫療上的醫術強項，就連高難度的舞技也難不倒。

匡勝捷表示，自己的孩子是防彈少年團的超級粉絲，他除陪孩子們一起觀看也跟著學習舞步，花了8個月時間練習，此次活動以麵包超人現身，象徵麵包超人救人精神。

台中慈濟醫院13日舉行志工感恩餐會席開百桌，感謝長年付出的900餘位志工代表，會中表揚服務時數超過兩千小時以上的志工。

慈濟醫院院長簡守信感謝志工長期為病人服務，他說，相信如果有機會重來，大家仍會持續在慈濟道路上付出，志工身影也成為同仁思慕景仰的對象，過去一年留下的足跡將前進到未來，把眾生情鋪得更好。

感恩餐會還有行政、醫護同仁承擔表演，帶動熱鬧氣氛，藉活動感謝長年陪伴的志工。

2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

藝文表演串連電商平台 南投燈會推快速通關券

2019-02-14 09:31

南投燈會三大非物質文化遺產登場 安塞腰鼓揭序幕

2019-02-14 09:15

后里泰安櫻花季周六登場 暖冬恐無花海可看

2019-02-14 08:13

仁愛櫻花配溫泉推花の湯 賞櫻搭公車可直達暨大　

2019-02-14 07:36

暖冬效應 枇杷量少、梅花稀落

2019-02-14 00:43

情人節搶商機／麗寶摩天輪買1送1 南投情人橋送喜糖

2019-02-14 00:41

台中媽祖文化節 吳鳳當「報馬仔」

2019-02-14 00:25

彰縣要求電鍍廠 進駐彰濱專區

2019-02-14 00:21

彰檢查緝農地工廠 籲政院挺住

2019-02-14 00:07

看問題／施政應排優先順序 以免拖垮財政

2019-02-13 23:14

老人健保補助 盧秀燕滅火：今年會實施

2019-02-13 23:13

立委盼行政院長讓農地工廠合法 檢察官憂全民成受害者

2019-02-13 22:45

「花在彰化」活動誰是第60萬名幸運兒？電動機車馬上騎回家

2019-02-13 20:30

台中長億高中旁的溪水黑又臭 環局找到原因了

2019-02-13 18:04

影╱冬天太暖 彰化東螺溪木棉花道提早盛開

2019-02-13 14:37

影╱南無戰鬥陀螺！女法師4分鐘狂轉百圈最後吐了

2019-02-13 14:28

老人健保補助今年難恢復？藍營議員要求盧秀燕堅守承諾

2019-02-13 14:20

吳鳳當「報馬仔」 敲響台中媽祖文化節

2019-02-13 14:13

南投燈會特別演出 銅梁火龍、安塞腰鼓陸續登場

2019-02-13 13:15

藝人吳鳳當「報馬仔」幫台中媽祖國際觀光文化節開路

2019-02-13 11:01

今天天公生 台中市長盧秀燕拜天公祝市民賺大錢

2019-02-13 10:31

聽宣導還能領金幣 鐵道警自掏腰包一做就3年

2019-02-10 15:58

河津櫻、福爾摩沙櫻美不勝收 元宵節前最盛開

2019-02-10 13:47

中市停車地圖上線 遇超額收費可撥1999

2019-02-09 22:22

想看國寶級翠玉白菜？ 快來台中花博飽眼福

2019-02-09 12:21

影／1000枚「啟臣牌」開運金幣 民眾搶領討喜氣

2019-02-09 10:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

新竹市外移人口多 在地人這個星座最多

2019-02-13 18:04

今年首發 台南鳳梨今裝櫃銷上海

2019-02-13 19:21

林姿妙喊高鐵延宜蘭 陳歐珀：若不務實到外太空都可以

2019-02-13 14:01

桃市13戶政事務所新便民措施 15日起推首辦護照服務

2019-02-13 18:04

影╱南無戰鬥陀螺！女法師4分鐘狂轉百圈最後吐了

2019-02-13 14:28

影╱女亂入原民舞表演跟著跳 還叫舞者「快跳啊！」

2019-02-14 09:24

萬人「吃飯擔」的滋味 下周二來雲林體驗

2019-02-13 14:43

搶救少子化！屏東市生育補助加碼至15000元

2019-02-13 13:16

立委盼行政院長讓農地工廠合法 檢察官憂全民成受害者

2019-02-13 22:45

國5北上雖有「秘徑」 但這個交流道還是塞到紫爆

2019-02-13 17:04

新北人口將破400萬 未滿周歲男嬰幸運抽中北海道機票

2019-02-13 16:51

陽明山花季周五登場 暖冬影響同時賞櫻、杜鵑花

2019-02-13 13:18

平溪天燈節本周末及元宵兩活動交管、停車資訊看這裡

2019-02-13 12:28

「花在彰化」活動誰是第60萬名幸運兒？電動機車馬上騎回家

2019-02-13 20:30

影／台灣燈會 30萬蚵殼打造15米高新住民主燈「海之女神」

2019-02-13 19:43

搶救高麗菜價 種植登記試辦每公頃至少補助3萬

2019-02-13 12:49

南投燈會特別演出 銅梁火龍、安塞腰鼓陸續登場

2019-02-13 13:15

影／台南東山迎佛祖凌晨回駕 信眾沿途掃炮屑歡喜做

2019-02-14 02:13

北埔冷泉疑遭人毒魚 網友痛批缺德、沒良心

2019-02-13 14:31

藍寶石歌廳秀20日愛河燈會再現 白冰冰邀老少到場欣賞

2019-02-14 00:24

得標業者自行履勘 國民黨屏東縣黨部大樓命運多舛

2019-02-13 12:15

快儲水！大園市區及工業區將停水11小時

2019-02-13 17:43

別相信導航 到后里泰安看櫻花請這樣走

2019-02-14 08:08

仁愛櫻花配溫泉推花の湯 賞櫻搭公車可直達暨大　

2019-02-14 07:36

新竹「北水南送計畫」 水利署長：明年底前完成

2019-02-13 18:14

鄭文燦情人節早餐吃這樣 網友笑：難怪越來越胖

2019-02-14 11:13

「別拆散五兄弟」 地方為新竹市六燃廠區請命保留

2019-02-13 19:55

柯P「環狀線機電要統一」 李明賢：假議題創聲量

2019-02-13 12:23

跟上竹縣新生兒營養補助加碼 芎林、北埔提高生育津貼

2019-02-13 17:46

台南16議員有10人投入立委選舉？「韓流」讓藍軍大振

2019-02-13 13:31

12菲籍騎士環島找無地方住 友人臉書貼文感謝警相助

2019-02-13 16:46

李登輝誇有個「好媽媽」 柯文哲笑：廢話，當然教得很好

2019-02-13 14:15

來去眷村住一晚！馬祖新村眷村文創園區開放經營民宿

2019-02-13 14:10

影／台北流行音樂中心宣傳片太特殊 網路掀話題

2019-02-13 19:57

影╱冬天太暖 彰化東螺溪木棉花道提早盛開

2019-02-13 14:37

台中長億高中旁的溪水黑又臭 環局找到原因了

2019-02-13 18:04

三色櫻花期尾聲 淡水天元宮單日上萬人

2019-02-13 19:11

社區圖書室長蚊子 桃園巿府推生小誠品

2019-02-14 07:57

后里泰安櫻花季周六登場 暖冬恐無花海可看

2019-02-14 08:13

宜蘭「林燈古厝」三合院屋損窗破 縣府搶救蓋防護罩

2019-02-13 22:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top