南投燈會三大非物質文化遺產登場 安塞腰鼓揭序幕

2019-02-14 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投燈會在元宵期間邀請對岸國際級非物質文化遺產演出，昨晚由陝西安塞腰鼓打頭陣率先上場展演。記者賴香珊／攝影 分享 facebook

2019南投燈會在元宵期間邀請中國「三大非物質文化遺產」陝西安塞腰鼓、重慶銅梁火龍、浙江燈彩來台展演，昨在埔里糖廠由「天下第一鼓」安塞腰鼓打頭陣，之後陸續在主燈區水舞廣場、草屯中山公園等地演出。

縣府指出，重慶銅梁火龍、陝西安塞腰鼓、詩畫浙江燈彩藝術等演出團隊皆被中國國家文化部定為非物質文化遺產，因演出形式和內容獨特，近年邀請其與縣內演藝團隊搭配展演，帶來民俗技藝、舞蹈、特技等多元技藝，增進兩岸文化交流。

今年對岸團體來台展演由陝西安塞腰鼓揭開序幕，昨在埔里糖廠率先上場，演出時分為男子、老年、少兒、女子等4種腰鼓形式，百人登台齊跳腰鼓，氣勢非凡，待今天晚間埔里場結束後，明、後天將移往南投主燈區水舞廣場演出。

最受矚目的重慶銅梁火龍預計於17、18、21日在南投主燈區，20日則至埔里糖廠演出；縣府表示，銅梁火龍擁有600年歷史，演出中將生鐵燒熔成攝氏1500度鐵水，有團員往空中拋接打散鐵水，如墜火雨流星，另有人分持火龍穿梭其中。

詩畫浙江燈彩藝術表演則是今年首度登台，由浙江九獅圖和百葉龍擔綱，而百葉龍是朵朵碩大柔美荷花串成的巨龍，柔中帶剛；九獅圖為浙江鬧元宵獨特舞獅，由拉線人幕後牽動纖繩，20至24日草屯、魚池、名間、埔里、南投市等地演出。