親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

聯合報社論／沈榮津的保證，能長於他的任期嗎？

故宮新院長當年一席話 讓紀念228沒陷入復仇深淵

后里泰安櫻花季周六登場 暖冬恐無花海可看

2019-02-14 08:13聯合報 記者游振昇╱即時報導

「櫻花開了沒？」台中市大甲警分局泰安派出所最近常接到民眾打電話問櫻花花況，員警曾在4小時內接到30多通問花況電話，只好耐心回應「還沒有」，后里泰安櫻花季活動2月16日（周六）登場 ，附近居民和員警都擔心到時候遊客沒有櫻花可以看；台中市觀光旅遊局長林筱淇說，今年天氣太熱了，往年這個時間櫻花都已盛開，但有活動可供民眾參與。

當地居民預估， 今年是暖冬，泰安櫻花季的櫻花要盛開，大約要等到這個月底過後；泰安派出所長張智賢表示，泰安派出所粉絲頁隨時都會更新櫻花的花況，警方希望民眾可以到臉書追蹤花況，派出所臉書會不斷更新資料，包括花況的照片和影片，派出所最近常接到民眾電話問花況，還有外國人問， 警方也以英文回應。

泰安派出所值班員警前天早上沒接到報案電話，卻在4小時內接到30多通電話，都是詢問花況。張智賢說，這幾天打電話到派出所問花況的人太多，員警都耐心回應，但仍有民眾打電話到派出所時，劈頭就問：「花開了嗎？為什麼還沒開？」

台中市觀旅局長林筱淇表示，后里泰安櫻花季安排本月16日到3月3日，假日有免費接駁車，她說往年這個時候櫻花已盛開，今年天氣熱，遊客要賞花需再等等，請遊客見諒。

后里泰安櫻花季登場當天早上11點到12點，有一場薩克斯風樂團表演，下午2點到3點也安排一場薩克斯風表演。

后里泰安櫻花季16日將登場，目前花況少，仍有遊客先到場賞花拍照。記者游振昇／攝影
后里泰安櫻花季16日將登場，目前花況少，仍有遊客先到場賞花拍照。記者游振昇／攝影
分享
后里泰安櫻花季16日登場，泰安派出所最近常接到民眾打電話問花況。記者游振昇／攝影
后里泰安櫻花季16日登場，泰安派出所最近常接到民眾打電話問花況。記者游振昇／攝影
分享
后里泰安櫻花季16日登場，泰安派出所最近常接到民眾打電話問花況。記者游振昇／攝影
后里泰安櫻花季16日登場，泰安派出所最近常接到民眾打電話問花況。記者游振昇／攝影
分享
后里泰安櫻花季16日將登場，目前花況少，仍有遊客先到場賞花拍照。記者游振昇／攝影
后里泰安櫻花季16日將登場，目前花況少，仍有遊客先到場賞花拍照。記者游振昇／攝影
分享
后里泰安櫻花季16日將登場，目前花況少，仍有遊客先到場賞花拍照。記者游振昇／攝影
后里泰安櫻花季16日將登場，目前花況少，仍有遊客先到場賞花拍照。記者游振昇／攝影
分享
后里泰安櫻花季16日將登場，目前花況少，仍有遊客先到場賞花拍照。記者游振昇／攝影
后里泰安櫻花季16日將登場，目前花況少，仍有遊客先到場賞花拍照。記者游振昇／攝影
分享
后里泰安櫻花季16日將登場，目前花況少，仍有遊客先到場賞花拍照。記者游振昇／攝影
后里泰安櫻花季16日將登場，目前花況少，仍有遊客先到場賞花拍照。記者游振昇／攝影
分享
后里泰安櫻花季16日將登場，目前花況少，仍有遊客先到場賞花拍照。記者游振昇／攝影
后里泰安櫻花季16日將登場，目前花況少，仍有遊客先到場賞花拍照。記者游振昇／攝影
分享

櫻花季台中市林筱淇
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

別相信導航 到后里泰安看櫻花請這樣走

2019-02-14 08:08

仁愛櫻花配溫泉推花の湯 賞櫻搭公車可直達暨大　

2019-02-14 07:36

暖冬效應 枇杷量少、梅花稀落

2019-02-14 00:43

情人節搶商機／麗寶摩天輪買1送1 南投情人橋送喜糖

2019-02-14 00:41

台中媽祖文化節 吳鳳當「報馬仔」

2019-02-14 00:25

彰縣要求電鍍廠 進駐彰濱專區

2019-02-14 00:21

彰檢查緝農地工廠 籲政院挺住

2019-02-14 00:07

看問題／施政應排優先順序 以免拖垮財政

2019-02-13 23:14

老人健保補助 盧秀燕滅火：今年會實施

2019-02-13 23:13

立委盼行政院長讓農地工廠合法 檢察官憂全民成受害者

2019-02-13 22:45

「花在彰化」活動誰是第60萬名幸運兒？電動機車馬上騎回家

2019-02-13 20:30

台中長億高中旁的溪水黑又臭 環局找到原因了

2019-02-13 18:04

影╱冬天太暖 彰化東螺溪木棉花道提早盛開

2019-02-13 14:37

影╱南無戰鬥陀螺！女法師4分鐘狂轉百圈最後吐了

2019-02-13 14:28

老人健保補助今年難恢復？藍營議員要求盧秀燕堅守承諾

2019-02-13 14:20

吳鳳當「報馬仔」 敲響台中媽祖文化節

2019-02-13 14:13

南投燈會特別演出 銅梁火龍、安塞腰鼓陸續登場

2019-02-13 13:15

藝人吳鳳當「報馬仔」幫台中媽祖國際觀光文化節開路

2019-02-13 11:01

今天天公生 台中市長盧秀燕拜天公祝市民賺大錢

2019-02-13 10:31

埔里千年老樹搶救成功 吐新芽卻面臨安身危機

2019-02-13 07:29

聽宣導還能領金幣 鐵道警自掏腰包一做就3年

2019-02-10 15:58

河津櫻、福爾摩沙櫻美不勝收 元宵節前最盛開

2019-02-10 13:47

中市停車地圖上線 遇超額收費可撥1999

2019-02-09 22:22

想看國寶級翠玉白菜？ 快來台中花博飽眼福

2019-02-09 12:21

影／1000枚「啟臣牌」開運金幣 民眾搶領討喜氣

2019-02-09 10:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

新竹市外移人口多 在地人這個星座最多

2019-02-13 18:04

台南新玩法 落羽松串聯全球最美木棉花海

2019-02-13 09:40

今年首發 台南鳳梨今裝櫃銷上海

2019-02-13 19:21

台7丙線台灣最美公路 2萬多株櫻花滿路開

2019-02-13 09:40

影／林姿妙新年新希望：高鐵延伸到宜蘭！

2019-02-13 11:37

林姿妙喊高鐵延宜蘭 陳歐珀：若不務實到外太空都可以

2019-02-13 14:01

影╱南無戰鬥陀螺！女法師4分鐘狂轉百圈最後吐了

2019-02-13 14:28

搶救少子化！屏東市生育補助加碼至15000元

2019-02-13 13:16

萬人「吃飯擔」的滋味 下周二來雲林體驗

2019-02-13 14:43

國5北上雖有「秘徑」 但這個交流道還是塞到紫爆

2019-02-13 17:04

桃市13戶政事務所新便民措施 15日起推首辦護照服務

2019-02-13 18:04

苗栗火旁龍點睛神龍活現 永續創新客家龍

2019-02-13 11:47

新北人口將破400萬 未滿周歲男嬰幸運抽中北海道機票

2019-02-13 16:51

立委盼行政院長讓農地工廠合法 檢察官憂全民成受害者

2019-02-13 22:45

陽明山花季周五登場 暖冬影響同時賞櫻、杜鵑花

2019-02-13 13:18

平溪天燈節本周末及元宵兩活動交管、停車資訊看這裡

2019-02-13 12:28

侯友宜：市府公文會議流程繁瑣 簡政便民從內部開始

2019-02-13 10:52

搶救高麗菜價 種植登記試辦每公頃至少補助3萬

2019-02-13 12:49

「花在彰化」活動誰是第60萬名幸運兒？電動機車馬上騎回家

2019-02-13 20:30

影／台灣燈會 30萬蚵殼打造15米高新住民主燈「海之女神」

2019-02-13 19:43

北埔冷泉疑遭人毒魚 網友痛批缺德、沒良心

2019-02-13 14:31

想換冰箱看過來！最高補助3000元不限台數

2019-02-13 10:30

南投燈會特別演出 銅梁火龍、安塞腰鼓陸續登場

2019-02-13 13:15

影╱全台獨家白色山櫻花海 寒溪呢福爾摩沙櫻盛開

2019-02-13 10:51

得標業者自行履勘 國民黨屏東縣黨部大樓命運多舛

2019-02-13 12:15

藍寶石歌廳秀20日愛河燈會再現 白冰冰邀老少到場欣賞

2019-02-14 00:24

新竹「北水南送計畫」 水利署長：明年底前完成

2019-02-13 18:14

影／台南東山迎佛祖凌晨回駕 信眾沿途掃炮屑歡喜做

2019-02-14 02:13

柯P「環狀線機電要統一」 李明賢：假議題創聲量

2019-02-13 12:23

快儲水！大園市區及工業區將停水11小時

2019-02-13 17:43

台南16議員有10人投入立委選舉？「韓流」讓藍軍大振

2019-02-13 13:31

「別拆散五兄弟」 地方為新竹市六燃廠區請命保留

2019-02-13 19:55

跟上竹縣新生兒營養補助加碼 芎林、北埔提高生育津貼

2019-02-13 17:46

李登輝誇有個「好媽媽」 柯文哲笑：廢話，當然教得很好

2019-02-13 14:15

12菲籍騎士環島找無地方住 友人臉書貼文感謝警相助

2019-02-13 16:46

影╱冬天太暖 彰化東螺溪木棉花道提早盛開

2019-02-13 14:37

台中長億高中旁的溪水黑又臭 環局找到原因了

2019-02-13 18:04

來去眷村住一晚！馬祖新村眷村文創園區開放經營民宿

2019-02-13 14:10

影／台北流行音樂中心宣傳片太特殊 網路掀話題

2019-02-13 19:57

藝人吳鳳當「報馬仔」幫台中媽祖國際觀光文化節開路

2019-02-13 11:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top