后里泰安櫻花季周六登場 暖冬恐無花海可看

2019-02-14 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



「櫻花開了沒？」台中市大甲警分局泰安派出所最近常接到民眾打電話問櫻花花況，員警曾在4小時內接到30多通問花況電話，只好耐心回應「還沒有」，后里泰安櫻花季活動2月16日（周六）登場 ，附近居民和員警都擔心到時候遊客沒有櫻花可以看；台中市觀光旅遊局長林筱淇說，今年天氣太熱了，往年這個時間櫻花都已盛開，但有活動可供民眾參與。

當地居民預估， 今年是暖冬，泰安櫻花季的櫻花要盛開，大約要等到這個月底過後；泰安派出所長張智賢表示，泰安派出所粉絲頁隨時都會更新櫻花的花況，警方希望民眾可以到臉書追蹤花況，派出所臉書會不斷更新資料，包括花況的照片和影片，派出所最近常接到民眾電話問花況，還有外國人問， 警方也以英文回應。

泰安派出所值班員警前天早上沒接到報案電話，卻在4小時內接到30多通電話，都是詢問花況。張智賢說，這幾天打電話到派出所問花況的人太多，員警都耐心回應，但仍有民眾打電話到派出所時，劈頭就問：「花開了嗎？為什麼還沒開？」

台中市觀旅局長林筱淇表示，后里泰安櫻花季安排本月16日到3月3日，假日有免費接駁車，她說往年這個時候櫻花已盛開，今年天氣熱，遊客要賞花需再等等，請遊客見諒。