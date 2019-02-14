別相信導航 到后里泰安看櫻花請這樣走

2019-02-14 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



「這次不要相信google導航！」到台中后里泰安看櫻花常有遊客依導航系統開車，卻開進當地人才走的陡坡路，坡陡又有大轉彎，當地閩南語稱為「打死人坡」；泰安派出所長張智賢說，第一次到泰安看櫻花的遊客，如果看導航走后科路再接永興路，就會接這個大坡道，曾有遊覽車誤走，險象環生。

記者試著依google導航路線到泰安派出所，從豐原到后里，導航指引走后科路再接永興路，騎機車到永興路先遇到連續下坡，坡度很大還有大轉彎，兩手緊按煞車都煞不停，最後衝到下方路段坡度較緩時才鬆了一口氣，再往右直騎到泰安派出所。

泰安所所長張智賢表示，這段大坡度路段是當地人走的路，導航雖找到最近的路線，卻非最安全好走的動線，曾有外地遊客看導航走此路線，到派出所驚魂未定說：「路又彎又陡好危險！」也曾有遊覽車司機看導航開到大坡度路段時，車上導遊小姐打電話到派出所求救詢問「我們有走錯路嗎？」