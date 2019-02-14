仁愛櫻花配溫泉推花の湯 賞櫻搭公車可直達暨大

2019-02-14 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



櫻花盛綻，南投縣1路公車今年2月起加開埔里往返國立暨南大學區間公車，除支應學生交通，一般民眾也能搭公車進校園賞櫻踏青；仁愛鄉櫻花季今年則搭配溫泉辦理「Dlima Ongsen－花の湯•原櫻綻放」明登場。

暨大指出，學校距埔里市區車程約15分鐘，更因聯外道路台21線，車流多又快，常有學生發生意外，因此與縣府協調公路總局、南投客運讓公車開進校園，不僅服務師生，一般民眾也能搭公車入校，而近期適逢櫻花綻放，乘車賞櫻正好。

而暨大種植上千棵台灣山櫻花和日本八重櫻目前進入最佳賞花期，在暨大櫻花季期間每周都有精彩節目，本周末16、17日則有桃米野餐、精品咖啡品嘗、彩繪小豬親子體驗等活動，詳情可至暨大官網（https://activity.ncnu.edu.tw/Sakura/）查詢。

仁愛鄉櫻花季則將在明天下午（15日）開幕，但有別於以往在親愛、春陽等村辦賞櫻活動，今年移師精英村溫泉區，鄉長吳文忠說，仁愛鄉素有「櫻都」之稱，但盼民眾在追逐「櫻前線」的同時，也能享受當地暖心溫泉和原鄉景緻，因此換地點辦理。