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故宮新院長當年一席話 讓紀念228沒陷入復仇深淵

仁愛櫻花配溫泉推花の湯 賞櫻搭公車可直達暨大　

2019-02-14 07:36聯合報 記者賴香珊╱即時報導

櫻花盛綻，南投縣1路公車今年2月起加開埔里往返國立暨南大學區間公車，除支應學生交通，一般民眾也能搭公車進校園賞櫻踏青；仁愛鄉櫻花季今年則搭配溫泉辦理「Dlima Ongsen－花の湯•原櫻綻放」明登場。

暨大指出，學校距埔里市區車程約15分鐘，更因聯外道路台21線，車流多又快，常有學生發生意外，因此與縣府協調公路總局、南投客運讓公車開進校園，不僅服務師生，一般民眾也能搭公車入校，而近期適逢櫻花綻放，乘車賞櫻正好。

而暨大種植上千棵台灣山櫻花和日本八重櫻目前進入最佳賞花期，在暨大櫻花季期間每周都有精彩節目，本周末16、17日則有桃米野餐、精品咖啡品嘗、彩繪小豬親子體驗等活動，詳情可至暨大官網（https://activity.ncnu.edu.tw/Sakura/）查詢。

仁愛鄉櫻花季則將在明天下午（15日）開幕，但有別於以往在親愛、春陽等村辦賞櫻活動，今年移師精英村溫泉區，鄉長吳文忠說，仁愛鄉素有「櫻都」之稱，但盼民眾在追逐「櫻前線」的同時，也能享受當地暖心溫泉和原鄉景緻，因此換地點辦理。

仁愛公所表示，仁愛鄉除擁霧社櫻和緋寒櫻外，多年前更曾受贈上百株枝垂櫻和神代曙櫻，目前盛綻中；而鄉內碳酸溫泉則有「美人湯」之稱，更有豐富原民文化特色，今年因此多元串連辦理體驗集點活動和農產市集等，盼能促進部落經濟。

南投縣1路公車埔里往返國立暨南大學區間公車，除支應學生交通，一般民眾也能搭公車直...
南投縣1路公車埔里往返國立暨南大學區間公車，除支應學生交通，一般民眾也能搭公車直接進校園賞櫻。記者賴香珊／攝影
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國立暨南國暨大學進入最佳賞櫻期，櫻花季期間有桃米野餐、精品咖啡、彩繪小豬體驗等活...
國立暨南國暨大學進入最佳賞櫻期，櫻花季期間有桃米野餐、精品咖啡、彩繪小豬體驗等活動。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里鎮暨大種植上千棵台灣山櫻花和日本八重櫻目前進入最佳賞花期。記者賴香珊／...
南投縣埔里鎮暨大種植上千棵台灣山櫻花和日本八重櫻目前進入最佳賞花期。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里鎮暨大種植上千棵台灣山櫻花和日本八重櫻，目前進入最佳賞花期。記者賴香珊...
南投縣埔里鎮暨大種植上千棵台灣山櫻花和日本八重櫻，目前進入最佳賞花期。記者賴香珊／攝影
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櫻花季公車溫泉
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