立委盼行政院長讓農地工廠合法 檢察官憂全民成受害者

2019-02-13 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌12日晚上邀請民進黨籍立委餐敘，多名立委再度提到彰化縣農地工廠合法化問題，蘇貞昌允諾會儘速解決；媒體報導此事，讓彰化地檢署長期查緝工廠廢水汙染灌溉水和農地的檢察官「聞之色變」，檢察官希望行政院要「挺住」，人民的健康與食安更重要，不要讓彰化縣近5年多來的努力毀於一旦。

「政府考慮經濟發展，更應重視國土安全，農地『種』出一家家違法工廠，絕對是國安問題，也攸關全民的食安與健康問題。」不願具名的檢察官說，農地上的違法電鍍廠，或已有臨時登記證但有汙染之虞的工廠，應該全部不准展延，立刻要求遷廠，這應是政府的底線，「合法的工廠為節省生產成本，都會偷排廢水了，怎能期望不合法的工廠合法後會守法？」。

據透露，彰化地檢署國土小組主任檢察官王銘仁上月底才決定，要在農曆新年後帶領小組的檢察官拜會新縣長王惠美，交換未來查緝水汙、空汙和廢土物等問題；最近將先召集環保署中區督察大隊、保七警察和縣府環保局開會討論，決定全面重新清查近5年來常態性、突發性採樣稽查的工廠，比對這些工廠每個月廢水排放的申報資料，再擬訂新的查緝計畫。

彰化市竹和路有1家位在東西二圳上游排水溝的電鍍老廠，業者以為檢方忙於查賄，沒空再查廢水，又夜夜偷排廢水，彰化農田水利會定期採灌溉水樣查覺異狀後通報，檢察官指揮督察大隊和保七追查四個多月，去年11月19日晚上「人贓俱獲」，採樣確認含有第二、三類毒性化學物質六價鉻、氰化物、銅與總鉻，最高超出放流水標準的4452倍。

檢察官說，這家工廠也有整套的電鍍廢水處理設備，卻只是應付稽查而已，長期「備而不用」，用塑膠管和抽水馬達，直接將廢水偷排到東西二圳上游，環保局已開罰並勒令停工。

彰化縣是台灣的重要糧倉，北彰化的東西二、三圳、福馬圳和南彰化的八堡二圳灌溉水系統，曾長期飽受電鍍、染整、皮革等工廠廢水汙染，造成農地遭重金屬汙染的面積居全台之冠，20多年來頻傳鎘米食安事件；2013年12月起，彰檢站到第一線帶領環保、警方衝鋒陷陣，到去年底已起訴32家、緩起訴35家電鍍、皮革和染整工廠業者。

彰化農田水利會為改善灌溉水質，已在東西二圳建置7個人工水質採樣點及3處自動監測站，並引進台大生物環境工程系研發的「離子交換樹脂縮時膠囊」，搭配X-射線螢光分析儀，長期監測灌溉水質變化，才會查覺又有工廠偷排電鍍廢水，追查彰化市竹和路這家電鍍工廠案。