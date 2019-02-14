台中媽祖文化節 吳鳳當「報馬仔」

2019-02-14 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中報導



「台中媽祖國際觀光文化節」登場，藝人吳鳳（左）擔任「報馬仔」宣告活動開幕。 記者喻文玟／攝影 分享 facebook

「台中媽祖國際觀光文化節」2月9日至5月25日登場，長達3個月，有12個百年以上的宮廟參與；這次請到藝人吳鳳扮「報馬仔」代言，與市長盧秀燕、文化局長張大春一起敲鑼打響，40個藝文團體將在12宮廟接力匯演。

盧秀燕說，全台各地都有媽祖廟，台中百年以上媽祖廟有12間，每年活動是信徒最期待的盛事；文化局長張大春表示，今年主題「媽祖同行」，藝文匯演涵蓋音樂、舞蹈、特技、歌仔戲、民俗技藝，甚至在地流行樂。

藝人吳鳳昨一身「報馬仔」裝扮亮相，他說，自己來自土耳其，但最喜歡台灣媽祖文化，2012年曾參加媽祖遶境活動，當年就奪下金鐘獎最佳行腳節目主持人獎，「媽祖帶來好福氣」！

一年一度台中文化盛事「台中媽祖國際觀光文化節」登場，有12所台中百年宮廟加入，藝人吳鳳（中、後）擔任「報馬仔」宣告活動開幕。記者喻文玟／攝影 分享 facebook

今年首場演出2月9日新社九庄媽遶境時登場，接下來是2月16日在台中樂成宮、2月18日大里杙福興宮，2月19日大甲鎮瀾宮、大庄浩天宮、南屯萬和宮，共5場元宵晚會，都是晚間7到9點。

文化局表示，另6座百年的豐原慈濟宮、社口萬興宮、北屯南興宮、台中萬春宮、梧棲朝元宮、大肚萬興宮等，文化活動從4月20日至5月25日，詳情可查網站：http://www.culture.taichung.gov.tw/。每個宮廟活動開場前30分鐘發放限量摸彩券（鎮瀾宮場次無摸彩活動），最大獎品是43吋液晶電視、商品禮券，現場還有「愛分享送好禮」可兌換限量「茄芷袋」乙份。