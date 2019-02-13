「花在彰化」活動誰是第60萬名幸運兒？電動機車馬上騎回家

2019-02-13 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



誰會是獲得這輛價值3萬多元電動機車的幸運兒？彰化縣政府今晚最新的統計數據，到溪州公園參觀「花在彰化—花好月圓．豬事如意」活動的入園人數已突破55萬人次，推估第60萬名入園者很可能在14日西洋情人節出現，縣長王惠美將把電動機車送給這名幸運者！

「花在彰化」活動大年初一正式登場，將在元宵節，即2月19日晚上9時落幕。春節九天假期天天湧現白天賞花，夜間賞燈的人潮，縣府每天派員在溪州公園入口統計，到11日晚上9時的入園人數累計53萬6505人次，配合西洋情人節到來，縣府決定贈送第60萬名入園者1輛電動機車。

王惠美感謝縣府團隊的用心與努力，將「花在彰化」打造名列台灣春節賞花走春第一品牌，今年園區內精心佈置愛心造景花卉版，輔以可愛豬隻造型及花卉苗木佈置，讓情侶們在「愛心雙豬」前展現滿滿的愛意。

「花在彰化」今年首度結合光影藝術科技，縣府主辦單位在溪州公園綠薏湖中打造巨型月球裝置藝術，球體曖曖內含光，呈現圓滿、浪漫精巧的氛圍，搭配每半小時以彰化、花、團圓為主軸的精彩高科技光雕秀，呈現彰化歷久彌新的絢麗光影展演，是情人節共度甜蜜浪漫的好去處。

王惠美說，主辦團隊很用心畫，不論是愛侶成雙、單身1人、還是三五閨密揪團來，都能透過AR互動科技「花火的祝福」，在手機上輸入愛語告白，將願望幻化成煙火及天燈，讓祝福冉冉升空綻放至月球上，讓大家有個「閃」到不行的情人夜。