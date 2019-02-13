影╱冬天太暖 彰化東螺溪木棉花道提早盛開

2019-02-13 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



今年暖冬，彰化縣埤頭鄉舊濁水溪畔的木棉樹提早開花，沿路橘澄澄綿延近5公里相當壯觀，埤頭鄉公所有意明年舉行路跑吸引更多遊客，不過該處水防道路常被用路人當成快捷道路，大車進出車速快，縣府雖曾設限高門架，卻因民眾用路所需，門架常未啟用，大車進出頻繁，賞花民眾要當心。

埤頭鄉的「木棉道」位於中山高速公路東側，從北斗鎮沿斗苑路往西跨越舊濁水溪橋右轉北段堤岸道路，沿西岸河堤北上，穿過中山高涵洞就可進入長近5公里的堤岸道路旁遍植500多棵木棉樹。

埤頭鄉長杜懿彩指出，一般木棉花開在三月，今年氣候溫暖提早開花，預計花期一個月；近年縣府委託包商清除、修剪影響動線、纏繞電線的樹，過去鄰近農民曾不滿木棉花掉落田間，棉絮影響作物，但經溝通、遊客也年年增加，居民抱怨聲浪漸小。

埤頭木棉花道路段為水防道路，作為便利防汛、搶險運輸所需，照理來說不供一般道路使用，5年多前縣府設立活動式限高門架，除了維護水防道路使用年限，也希望遊客能在沿線自行車觀光道與舊濁水溪水岸景觀悠閒遊走，但當地缺乏東西向道路，用路人習慣將該條水防道路當成快捷道路，以銜接彰水路與斗苑路，大車進出仍相當頻繁。