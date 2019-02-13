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影╱南無戰鬥陀螺！女法師4分鐘狂轉百圈最後吐了

2019-02-13 14:28聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣中寮鄉龍華山善覺寺春節期間辦理消災祈福法會，廟內法師以一邊旋轉、一邊灑水，穿插舞蹈的獨特方式為台灣祈福，4分鐘狂轉100多圈，最後因暈眩，當眾嘔吐，全程被拍下PO網，網友笑翻，甚至稱她為「南無戰鬥陀螺」；但法師喜樂面對，解釋是「神佛要賜給她黃金」。

而法師自轉嘔吐影片昨在臉書各大群組轉貼流傳，影片中，該法師從紅地毯入口開始自轉，手中的礦泉水則不停外溢灑出，水瓶灑空後就順勢拋出，信眾再遞新瓶，撿除地上空瓶，持續旋轉噴灑約70公尺，灑盡逾20瓶水，時間達4分鐘。

過程中，旁人笑聲不斷，但法師不為所動持續祈福，未料儀式結束，停下腳步後，疑因短時間旋轉上百圈，突然停止且過度暈眩，竟當眾狼狽嘔吐，信眾嚇得上前幫她拍背；未料影片在網路流傳，引發網友熱議。

不少網友表示，「看到我都暈了」，甚至有人KUSO模擬情境直呼「到最後為什麼沒拿球棒敲西瓜」、「轉辣轉辣七彩霓虹燈」、「旋轉跳躍我閉著眼」，甚至笑稱是「南無戰鬥陀螺」、「被法師耽誤的芭蕾舞者」等。

另經確認影片中法師是南投中寮龍華山善覺寺的惠嚴法師，而她已修行逾15年，她表示，還未出家前也曾這樣轉過，只是至少8年多沒這樣轉，這次因菩薩不捨眾生苦，經祂指示才旋轉灑水做法事，為台灣經濟和民眾祈福。

她也提到，該祈福法會與與一般法會不同，而她沿會場逆時針旋轉不只4分鐘，而是一直轉，轉了約半小時時間，以「自然的旋轉」盼「讓中央發大財、台灣經濟一路發發發，大家都平安順利」，當時還跟師姐說要看顧好她，她也怕飛出去。

面對爆紅，她喜樂看待的說，自己是單純的人，不理會外界異樣眼光，未來仍會為國祈福，至於嘔吐則解釋為神佛要賜給她黃金；但南投醫院指出，當人體維持協調平衡穩定的內耳半規管過度激烈活動，就可能導致暈眩、嘔吐，屬正常反應。

南投中寮龍華山善覺寺惠嚴法師以旋轉灑水、穿插舞蹈為台灣祈福，4分鐘狂轉100多圈...
南投中寮龍華山善覺寺惠嚴法師以旋轉灑水、穿插舞蹈為台灣祈福，4分鐘狂轉100多圈，暈到當眾嘔吐。圖／翻攝畫面
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南投中寮龍華山善覺寺惠嚴法師以旋轉灑水、穿插舞蹈為台灣祈福，4分鐘狂轉100多圈...
南投中寮龍華山善覺寺惠嚴法師以旋轉灑水、穿插舞蹈為台灣祈福，4分鐘狂轉100多圈，暈到當眾嘔吐。圖／翻攝畫面
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南投中寮龍華山善覺寺惠嚴法師以旋轉灑水、穿插舞蹈為台灣祈福，4分鐘狂轉100多圈...
南投中寮龍華山善覺寺惠嚴法師以旋轉灑水、穿插舞蹈為台灣祈福，4分鐘狂轉100多圈，暈到當眾嘔吐。圖／翻攝畫面
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