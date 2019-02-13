中市太平區長許貴芳就任 地方祝回鄉服務

2019-02-13 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市太平區新任區長許貴芳上午舉辦就職茶會，地方人士多人前往祝賀，並恭喜他能回到他所居住的大平服務。

許貴芳曾任大里區長，也有在文化局、勞工局工作的資歷，立委何欣純、市議員李麗華等人致詞時都肯定他在擁有豐富資歷下，一定能把太平建設的很好。

勞工局副局長施肇芳今率勞工局同仁向許貴芳道賀，他幽默的向在場里長等地方人士說：「以後有勞工這方面的問題，可以先問許貴芳，不必直接就找勞工局」引起在場人士一陣笑聲。