南投燈會特別演出 銅梁火龍、安塞腰鼓陸續登場

2019-02-13 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投燈會新春特別演出今天陸續登場，造成全台轟動的重慶銅梁火龍、有天下第一鼓之稱的陝西安塞腰鼓、詩畫浙江燈彩藝術，將呈現國際級非物質文化遺產精髓，給台灣觀眾帶來震撼精彩的演出。

南投燈會13至24日上演新春特別節目，都是中國國家文化部定為非物質文化遺產。首先由埔里糖廠開始，13、14日由陝西安塞腰鼓打頭陣，百人上場齊跳腰鼓，氣勢非凡，更分為男子腰鼓、老年腰鼓、少兒腰鼓、女子腰鼓四種形式登場，15、16日於南投主燈區水舞廣場登場，並分別與本地的曼暉舞蹈團、佳吟舞蹈團合作演出，增進兩岸舞蹈藝術交流。

17、18、21日震撼全台的銅梁火龍於南投主燈區登場，20日則在埔里糖廠演出，銅梁火龍擁有六百年歷史，最震撼之處在於舞龍演出中，利用燒熔鐵爐中的生鐵熔化成攝氏1500度鐵水，往空中打出熾熱火花，極具張力與爆發力。銅梁火龍演出講求原汁原味，從道具到舞龍傳承者全數來自重慶，四十多人同時在火焰中舞龍、以鐵水打出流星火雨。

詩畫浙江燈彩藝術則由浙江九獅圖與百葉龍擔綱登場，20、23日在南投境內草屯、魚池、名間、集集，23、24日則分別於埔里糖廠、南投主燈區演出，百葉龍由朵朵碩大柔美荷花，串成沖天而起的巨龍，柔中帶剛的演出美不勝收。

浙江九獅圖已有300年歷史，由獅籠、9隻獅子以及38條纖繩組成，幕後由技巧純熟拉線人牽動纖繩，將九獅群舞嬉戲畫面描繪地栩栩如生。