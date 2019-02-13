天公生送蔬菜保平安 彰化元清觀千人長龍

2019-02-13 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



今天大年初九是民間習俗玉皇大帝的誕辰，俗稱「天公生」，俗稱「天公壇」的彰化國定古蹟元清觀，湧來如潮信眾膜拜外，彰化市公所上午也配合舉辦「天公生送蔬菜」活動，民眾大排長龍達數百公尺，有的還排了一個多小時，希望呷天公加持的蔬菜保平安。

彰化元清觀是全台惟一以觀為名的天公廟宇，從昨晚子時到今天上午舉辦系列盛大祭典，大批信眾準備供品，前往朝拜，安裝光明燈、太歲燈等，廟方也提供平安圓呷平安。

彰化市公所今年也按往例在民生路與陳稜路口配合舉辦「天公生送蔬菜」活動，共準備1000份由彰化市蔬菜產銷班生產的冬季特色青菜，包括紫色花椰菜、大白菜、高麗菜、芥藍菜、玉米筍等送給信眾。

很多民眾一大早就沿著陳稜路排了數百公尺，等著由市長林世賢、前市長邱建富、副議長許原龍、立委黃秀芳等人發放的蔬菜，一名陳姓婦人說，她排了一個多小時，希望呷到天公加持的蔬菜，庇佑新的一年平安如意。

市長林世賢說，希望藉由「天公生送蔬菜」活動，除了為天公慶生、為信眾祈福外，也協助農民促銷農產品，格外有意義。