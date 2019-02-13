藝人吳鳳當「報馬仔」幫台中媽祖國際觀光文化節開路

2019-02-13 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



一年一度台中文化盛事「台中媽祖國際觀光文化節」2月9日至5月25日登場，全台中市有12所百年以上宮廟加入活動，今天活動開幕由藝人吳鳳擔任「報馬仔」、市長盧秀燕、文化局長張大春敲鑼打響活動，40個藝文團體在各宮廟有12場匯演，涵蓋音樂、舞蹈、特技、歌仔戲、民俗技藝、在地流行樂。

盧秀燕說，全台各地都有媽祖廟，台中市百年以上媽祖廟就有12間，真是不簡單，媽祖文化也是她每年最期待的盛事。「台中媽祖國際觀光文化節」今年已經是縣市合併後第9年舉辦，每年活動越來越多元，也廣受市民和宮廟期待。

今年以「媽祖同行」為主題，融入了解宗教、藝文、在地等特色文化與內涵。藝人吳鳳說，他來自土耳其，但最喜歡台灣的媽祖文化，2012年他

參加媽祖相關活動，當年就奪下金鐘獎最佳行腳節目主持人獎，媽祖帶來好福氣！

文化局長張大春說，今年首場演出已在2月9日大年初五新社九庄媽登場，接下來是2月16日台中樂成宮、2月18日大里杙福興宮，2月19日大甲鎮瀾宮、大庄浩天宮、南屯萬和宮，有5場元宵晚會熱鬧匯演。

「台中媽祖國際觀光文化節」40個藝文匯演有台中聲五洲掌中劇團、演歌天后陳思妏在樂成宮、戊己劇團、藝林舞團在大里杙福興宮廟前鼓舞震天，大庄浩天宮有迷火佛拉明哥舞坊、西班牙樂團合作演出，還有在地樂團Superband開唱，大甲鎮瀾宮有紘日舘龍獅鼓藝團、皇家兒童舞蹈團、皇媂樂團、WOODANCE沐風創藝舞集、索布雷特舞團、余欣舞蹈團、蔡秋鳳等演出。

另6座百年宮廟豐原慈濟宮、社口萬興宮、北屯南興宮、台中萬春宮、梧棲朝元宮、大肚萬興宮等宮廟的文化活動在4月至5月。

文化局表示，每場次開場前30分鐘發放限量摸彩券（大甲鎮瀾宮場次無摸彩活動），最大獎品是43吋液晶電視、商品禮券，現場還有「愛分享送好禮」得兌換限量茄芷袋，數量有限送完為止，活動網站：http://www.culture.taichung.gov.tw/。