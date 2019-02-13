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埔里千年老樹搶救成功 吐新芽卻面臨安身危機

2019-02-13 07:29聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣埔里鎮同聲里千年茄苳樹王公因棲地不佳，主幹內部腐爛嚴重，面臨存亡危機，鄰近廟宇管委會經地主同意，去年展開搶救行動，串連各界挹注近百萬元找樹醫生診治，更重新營造環境，近期已萌發新芽。

不過茄苳樹王公位在私有土地上，管理維護不易，當地里長周文祺說，地主雖願將場域交由老樹旁的興南宮管委會管理，但仍盼廟方能購地，以利後續開放供大眾使用，唯購地經費籌募不易，尚缺2900萬元，盼外界伸援。

周文祺說，這棵茄苳樹推斷樹齡1229年，應是全台平地最老樹木，但因去年遭樹醫生診出，主幹內部嚴重腐爛嚴重，幾乎僅靠外部樹皮支撐存活，為保存當地人文歷史和生態，地方展開搶救老樹行動，挹注百萬改善樹王公棲地環境，助其恢復生機。

周文祺表示，當時透過土壤鬆化透氣和避免積水，加壓打氧氣進土壤，也使用加壓水槍鬆開緊實土壤，且劃設成溝助排水，也幫樹木營造能呼吸的環境，設法讓樹根活起來，同時整頓樹王公周邊環境，打造適合民眾遊憩和認識老樹的場域。

當地興南宮管委會指出，去年挹注百萬元除找樹醫生幫助老樹恢復生機，周邊場域也重植草皮造景和整修廁所，更在樹王公棲地環境上方鋪設竹竿，避免又遭民眾踏壓造成土地過於緊實，導致根部無法呼吸和排水不良等問題。

經半年時間休養生息，茄苳老樹枝葉恢復繁茂，近期更吐露新芽，周文祺說，看樹王公好轉，居民都很開心，但其生長土地為私人所有，能否永續存活成未定數，因此盼能集結眾人之力，購地讓它安身，也供民眾遊憩、瞭解文史生態。

興南宮表示，地主願意出售樹王公周邊土地，而目前營造規劃園區用地近1分地，依該處土地公告現值每坪約11萬元，土地總額約3000萬元，現已籌募到約100萬元，未來會持續籌募，也盼民眾或團體能關注且協助維護，助它延續下去。

南投縣埔里千年茄苳樹王公原瀕死，經樹醫生診治恢復生機，礙於地權能否永續存活有疑慮...
南投縣埔里千年茄苳樹王公原瀕死，經樹醫生診治恢復生機，礙於地權能否永續存活有疑慮。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里千年茄苳樹王公原瀕死，地方展開搶救老樹行動，助其恢復生機，近期吐露新芽...
南投縣埔里千年茄苳樹王公原瀕死，地方展開搶救老樹行動，助其恢復生機，近期吐露新芽。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里千年茄苳樹王公目前雖恢復生機，但因在私有土地上受限產權，管理維護較不易...
南投縣埔里千年茄苳樹王公目前雖恢復生機，但因在私有土地上受限產權，管理維護較不易。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里千年茄苳樹王公位在同聲里興南宮旁，廟方努力集資盼購地讓老樹能永續安身。...
南投縣埔里千年茄苳樹王公位在同聲里興南宮旁，廟方努力集資盼購地讓老樹能永續安身。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里千年茄苳樹王公經搶救恢復生機，目前在棲地鋪設竹竿，避免遭踏壓致土地緊實...
南投縣埔里千年茄苳樹王公經搶救恢復生機，目前在棲地鋪設竹竿，避免遭踏壓致土地緊實。記者賴香珊／攝影
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埔里
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