埔里千年老樹搶救成功 吐新芽卻面臨安身危機

2019-02-13 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣埔里鎮同聲里千年茄苳樹王公因棲地不佳，主幹內部腐爛嚴重，面臨存亡危機，鄰近廟宇管委會經地主同意，去年展開搶救行動，串連各界挹注近百萬元找樹醫生診治，更重新營造環境，近期已萌發新芽。

不過茄苳樹王公位在私有土地上，管理維護不易，當地里長周文祺說，地主雖願將場域交由老樹旁的興南宮管委會管理，但仍盼廟方能購地，以利後續開放供大眾使用，唯購地經費籌募不易，尚缺2900萬元，盼外界伸援。

周文祺說，這棵茄苳樹推斷樹齡1229年，應是全台平地最老樹木，但因去年遭樹醫生診出，主幹內部嚴重腐爛嚴重，幾乎僅靠外部樹皮支撐存活，為保存當地人文歷史和生態，地方展開搶救老樹行動，挹注百萬改善樹王公棲地環境，助其恢復生機。

周文祺表示，當時透過土壤鬆化透氣和避免積水，加壓打氧氣進土壤，也使用加壓水槍鬆開緊實土壤，且劃設成溝助排水，也幫樹木營造能呼吸的環境，設法讓樹根活起來，同時整頓樹王公周邊環境，打造適合民眾遊憩和認識老樹的場域。

當地興南宮管委會指出，去年挹注百萬元除找樹醫生幫助老樹恢復生機，周邊場域也重植草皮造景和整修廁所，更在樹王公棲地環境上方鋪設竹竿，避免又遭民眾踏壓造成土地過於緊實，導致根部無法呼吸和排水不良等問題。

經半年時間休養生息，茄苳老樹枝葉恢復繁茂，近期更吐露新芽，周文祺說，看樹王公好轉，居民都很開心，但其生長土地為私人所有，能否永續存活成未定數，因此盼能集結眾人之力，購地讓它安身，也供民眾遊憩、瞭解文史生態。