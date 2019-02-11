影／台中市府新春團拜 胡志強現身發紅包

2019-02-11 17:43 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃仲裕 ╱即時報導



台中市長盧秀燕今早在市府惠中樓中庭主持新春團拜，胡志強與邵曉鈴連袂現身，引起市府員工驚呼。盧秀燕致詞說，她邀請歷屆市長來參加，他們都在台中努力過，不過有的市長忙著調解勞資爭議，有的沒有時間，因此只有「胡市長」出席。