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影／超狂夫妻檔！11萬支四色牌打造出迷你總統府

2019-02-11 17:29聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

過年期間家族聚會，總不免會打打四色牌「怡情」，增進年節氣氛。彰化縣田尾鄉有對摺紙達人夫妻檔巫裕豐與邱碧梅，兩年來利用閒暇之餘以11萬支四色牌打造出迷你版的總統府，門口站著憲兵，還有八角亭、中庭花園，一樣也沒少。

「鄉下好多人都沒看過總統府！」巫裕豐說，兩年前偶然間看到總統府，喜歡上這樣獨特的建築，加上許多鄉下民眾不曾去過總統府，他希望讓大家一睹總統府的建築之美，於是每天與妻子耗費五小時，用四色牌來呈現。他指出，整個作品最困難的部分在於中央的八角亭，轉折處相當難製作，拆掉重做花了好幾個月的時間。另外，除了整體造型非常費功夫，夫妻倆也在建築物內布線，所以到了夜晚，避雷針與窗戶都會閃閃發亮。

巫裕豐因受山友影響，看到他們將四色牌折成孔雀、水果、花瓶等造型，他基於興趣就跟著做。後來巫裕豐想挑戰自我，在妻子的協助下完成許多大型創作，他認為，四色牌多半是廢棄回收而來，兼具環保概念。

除了耗時兩年最新完成的總統府之外，巫谷豐與邱碧梅也製作台灣三大古厝「益源古厝」，古厝共有三進三落雙護龍共九十幾個房間的規模，完整重現牆面、屋頂磚瓦等雕刻造型，坐落井然有序，格局也一模一樣，讓參觀的民眾嘖嘖稱奇。

巫裕豐說，能夠如此仿真，除了細心之外，多次實地勘景也是必要的工作之一。因為他們的努力，許多人慕名而來，也讓工作室成為當地熱門的私房景點。

巫裕豐受山友影響，看到他們將四色牌折成孔雀、水果、花瓶等造型，他基於興趣就跟著做...
巫裕豐受山友影響，看到他們將四色牌折成孔雀、水果、花瓶等造型，他基於興趣就跟著做。後來巫裕豐想挑戰自我，在妻子的協助下完成許多大型創作，他認為，四色牌多半是廢棄回收而來，兼具環保概念。記者黃仲裕／攝影
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巫裕豐說，兩年前偶然間看到總統府，喜歡上這樣獨特的建築，加上許多鄉下民眾不曾去過...
巫裕豐說，兩年前偶然間看到總統府，喜歡上這樣獨特的建築，加上許多鄉下民眾不曾去過總統府，他希望讓大家一睹總統府的建築之美，於是每天與妻子耗費五小時，用四色牌來呈現。記者黃仲裕／攝影
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摺紙達人夫妻檔巫裕豐（左）與邱碧梅（右），兩年來利用閒暇之餘以11萬支四色牌打造...
摺紙達人夫妻檔巫裕豐（左）與邱碧梅（右），兩年來利用閒暇之餘以11萬支四色牌打造出迷你版的總統府，門口站著憲兵，還有八角亭、中庭花園，一樣也沒少。記者黃仲裕／攝影
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總統府建築夫妻

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