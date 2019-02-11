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華航機師罷工第四天 王浩宇警告：估算明將3、4成班機停飛

影╱開學首日彰化校園保全撤場 家長會：保全我們埋單

2019-02-11 15:32聯合報 記者林宛諭╱即時報導

開學第一天彰化縣警局婦幼隊在彰化市信義國中進行護童宣導，彰化校園保全因今年未編列經費，除了54所沒有工友和技工學校，縣府仍再籌支保全費用外，其他161所學校保全原則上都撤離，但不少學校開學後仍由家長會支出保全費留任，家長認為這樣對校園安全才有保障。

彰化縣警局婦幼隊今天中午在信義國中小進行護童宣導，讓小朋友穿上刑警和交警背心，體驗騎乘哈雷機車、進行有獎問答、和學習交通指揮等。

婦幼隊長李文智表示，彰化縣全縣有72個派出所在每天上下學時段都有配合學校進行護童工作，也加強針對落單學童安全維護，婦幼隊平時也製作網路影片教導小朋友若遇到歹徒誘騙，要如何因應。

由於縣府教育處日前表示今年全縣215所國中小約一億二千萬元的校園保全經費並未編列，所以除了54所沒有工友和技工的學校外，其餘161所國中小校園保全聘任到1月底，由校園內的工友和技工等接手校安維護工作。

不過仍有不少學校家長仍希望能留任保全，乾脆由家長會暫時支付保全費用，信義國中小校長曹建文表示，由於學校工友是女性，平常已負責環境維護、行政等工作，且女性較不適合保全工作，所以家長會決定出資留任保全。

不過信義國中小的保全高芳筆的薪水也從原來3萬多，降為基本工資2萬3000元，高芳筆說，先前薪資是由縣府撥款給公司，公司每月基本給3萬800元，若有加班可到3萬2000元，雖現在薪水差了8000、9000元，但因和學校及學生們都有感情了，他還是願意留任。

開學首日，小朋友的安全維護問題各界關心。記者林宛諭／攝影
開學首日，小朋友的安全維護問題各界關心。記者林宛諭／攝影
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信義國中小保全高芳筆(前左)留任，薪水由家長會支付，高芳筆說，雖然薪水比在保全公...
信義國中小保全高芳筆(前左)留任，薪水由家長會支付，高芳筆說，雖然薪水比在保全公司少，但和學校及學生們都有感情了，他還是願意留任。 記者林宛諭／攝影
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開學第一天彰化縣警局婦幼隊在彰化市信義國中進行護童宣導，讓小朋友穿上交警背心，學...
開學第一天彰化縣警局婦幼隊在彰化市信義國中進行護童宣導，讓小朋友穿上交警背心，學習交通指揮等。記者林宛諭／攝影
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開學第一天彰化縣警局婦幼隊在彰化市信義國中進行護童宣導，讓小朋友穿上刑警背心，體...
開學第一天彰化縣警局婦幼隊在彰化市信義國中進行護童宣導，讓小朋友穿上刑警背心，體驗騎乘哈雷機車。記者林宛諭／攝影
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