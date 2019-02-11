影╱開學首日彰化校園保全撤場 家長會：保全我們埋單

2019-02-11 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



開學第一天彰化縣警局婦幼隊在彰化市信義國中進行護童宣導，彰化校園保全因今年未編列經費，除了54所沒有工友和技工學校，縣府仍再籌支保全費用外，其他161所學校保全原則上都撤離，但不少學校開學後仍由家長會支出保全費留任，家長認為這樣對校園安全才有保障。

彰化縣警局婦幼隊今天中午在信義國中小進行護童宣導，讓小朋友穿上刑警和交警背心，體驗騎乘哈雷機車、進行有獎問答、和學習交通指揮等。

婦幼隊長李文智表示，彰化縣全縣有72個派出所在每天上下學時段都有配合學校進行護童工作，也加強針對落單學童安全維護，婦幼隊平時也製作網路影片教導小朋友若遇到歹徒誘騙，要如何因應。

由於縣府教育處日前表示今年全縣215所國中小約一億二千萬元的校園保全經費並未編列，所以除了54所沒有工友和技工的學校外，其餘161所國中小校園保全聘任到1月底，由校園內的工友和技工等接手校安維護工作。

不過仍有不少學校家長仍希望能留任保全，乾脆由家長會暫時支付保全費用，信義國中小校長曹建文表示，由於學校工友是女性，平常已負責環境維護、行政等工作，且女性較不適合保全工作，所以家長會決定出資留任保全。