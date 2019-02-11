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專人維護國中小學校安 彰縣教育處掛保證

2019-02-11 15:23中央社 彰化11日電

國中小學今天開學，家長擔心前彰縣長「一校一保全」政策不再，校園安全恐亮紅燈，教育處則指全縣有161所國中小聘校安臨時人員等，也已準備經費讓其餘50多校聘保全到6月。

前彰化縣長魏明谷任上推動全縣國中小學「一校一保全」政策，讓每所國中小學都設有一名保全人員，但彰化縣長王惠美上任後指縣府財政不佳，將檢討一校一保全等政策，讓家長擔心校園安全出現問題。

縣府教育處長陳逸玲今天表示，全縣共有215所國中小學，經盤點清查確認161校有工友、技工與校安臨時人員，只有54校人力經費不足，教育處已準備新台幣2200多萬元經費，讓這些學校申請聘保全。

陳逸玲指當初採取一校一保全政策是因校園替代役男不斷減少，因此改以聘請保全方式取代，現在一樣有專人負責校園安全，在有工友、校安臨時人員的161所國中小學，教育處已利用校務發展會議向校長說明，要求校安臨時人員需針對校園安全具體作好校園安全工作，像是進行門禁管制、巡查校園等。

陳逸玲說，人力不足的54校大多在二林、芳苑等偏遠鄉鎮，教育處以一個人一個月薪水4萬多元計算，先讓這些學校2到6月有保全，專人負責校安，她同時以員林市有2所學校獲企業贊助聘請保全為例，呼籲縣內企業踴躍認養學校，一起為校園安全盡一分心力。

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