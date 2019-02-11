「五星級總幹事」當鎮長 蔡詩傑：先改善環境讓民有感

2019-02-11 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



二林鎮公所今天舉行新春團拜。 分享 facebook

彰化縣不少鄉鎮市公所今天舉行新春團拜，二林鎮長蔡詩傑上午在圖書館前與公所同仁、里長團拜，也發表新春談話，他希望能提升二林，翻轉彰化西南角鄉鎮生活品質，將從基本的清淨家園、改善公園環境開始，並整體規劃二林溪。

蔡詩傑過去擔任二林農會總幹事18年，打響蕎麥、薏仁及葡萄「二林三寶」名氣，前年退休放棄「五星級總幹事」頭銜，與好友合作開設行銷公司，提供農產品銷售平台，去年參選鎮長獲得多數鎮民支持。

蔡詩傑上任後發現二林鎮垃圾量多，垃圾分費不夠確實，雖有堆置場但都到達使用壽命，民眾產生的過多垃圾造成清潔隊後端處理成本增加，未來將派員進到社區、團體宣導垃圾減量、分類，提升在地環保意識。

公所也盤點在地15座大小不一的公園，部分缺乏管理、老舊反而讓民眾難以親近，蔡詩傑說，公園樹木多但密集鮮少疏剪反而有陰森之感，民眾使用率低，希望投入經費改善公園環境，與學校資源結合由學生設計裝置藝術硬體，發揮主題性，讓居民有感。