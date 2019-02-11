水公司新董座是魏明谷？ 水公司：聽聞是中部人

相關新聞
台灣歷史建築畫展 台中市役所15日登場2019-02-11 14:13
拍照熱點忘憂谷坍塌又火燒山 中市議員找會勘尋解決法2019-02-11 12:47
2月16日到台中潭子體驗搖滾馬鈴薯 免費挖又可帶回家2019-02-11 12:46
被踢爆台中港區空汙黑洞 台中港：已輔導提改善2019-02-11 10:06
宮廟做錢母吊飾 信徒隨身帶2019-02-10 23:03
中部山區無雪 山林火警頻傳2019-02-10 23:01
春節開罰單 基層警兩難2019-02-10 22:57
聽宣導還能領金幣 鐵道警自掏腰包一做就3年2019-02-10 15:58
河津櫻、福爾摩沙櫻美不勝收 元宵節前最盛開2019-02-10 13:47
中市停車地圖上線 遇超額收費可撥19992019-02-09 22:22
想看國寶級翠玉白菜？ 快來台中花博飽眼福2019-02-09 12:21
影／1000枚「啟臣牌」開運金幣 民眾搶領討喜氣2019-02-09 10:32
想領長腿花仙子紅包？明天到台中花博就對了2019-02-08 18:01
趁過年搶停車財！逢甲夜市一停車業者被抓到無照營業2019-02-08 17:42
彰化台鐵舊宿舍群 修澤蘭設計段長宿舍具特色2019-02-08 14:38
彰化台鐵舊宿舍群再利用 文史團體盼生活化2019-02-08 14:38
走走8巷講講8巷 彰化台鐵舊宿舍群開創未來2019-02-08 14:37
不問國運問蒼生 鹿港天后宮百年不變的堅持2019-02-08 14:32
人進來！ 台中花博單日湧12萬人 創單日入園數新高2019-02-08 11:45
鹿港愛搞怪家族 老老少少都玩變身趴2019-02-07 23:01
走春車多了！ 年初三出遊各景點10點起開始塞2019-02-07 17:51
春節中部天氣晴 南投景點走春不塞車2019-02-06 19:20
影／盧秀燕手繪金豬紅包 民眾領到直呼幸運2019-02-06 15:21
影／五代同堂 太平張氏家族五百人大團圓2019-02-06 13:56
台中花博南投周適逢情人節 南投人可享半價2019-02-06 13:23
不只有美軍 台中聯勤招待所有在地回憶2019-02-06 10:31
台中聯勤招待所閒置 環團想留市府擬改建2019-02-06 10:30
白天賞花夜間賞燈 溪州公園熱鬧到元宵夜2019-02-05 21:58
瘋錢母！ 紫南宮人龍綿延7公里 空拍超壯觀2019-02-05 12:47
紫南宮信徒多人氣旺 結合公益回饋社會2019-02-05 10:54
盧秀燕發小紅包 初二來台中這裡領2019-02-05 10:53
柯文哲吐槽空氣瓶浪費國家錢 中市府：盧秀燕自掏腰包2019-02-05 09:47
除夕夜南瑤宮頭香哥出爐 蘆洲分局帥氣波麗士奪得2019-02-05 00:32
沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」2018-11-08 12:00
熱門文章
魚夫批黑道宮廟文化 台南西羅殿喊提告2019-02-10 16:56
影／人生不設限 音樂才子白天教琴夜賣鹹酥雞2019-02-10 17:28
新北市友善機車族措施 騎士紛紛喊讚2019-02-10 15:25
開工前愛河燈會爆人潮 直擊金銀夜市寸步難行2019-02-10 21:53
快去採花！2萬朵向日葵隨遊客採 明年要種更多2019-02-10 14:17
影／屏東熱博破百萬人潮 民眾樂摘超級大瓜2019-02-10 15:21
暖冬效應 合歡山台灣池乾旱屏東不見了2019-02-10 22:25
屏東大鵬灣台灣燈會主燈區 整排路樹根灌水泥瀕枯萎2019-02-11 09:47
不在家裡就是在旅遊 她是苗栗縣身障界旅遊達人2019-02-10 19:19
北市光雕與三峽賽神豬「撞臉」？ 在地人驚呼真的像2019-02-10 16:59
9天年假均溫26度 嘉市風鈴林粉嫩招客走春2019-02-10 20:35
台東天后宮擲筊 新北市民台東女婿獲首獎轎車2019-02-10 17:13
想體驗桃園最長溜滑梯 小心違停遭開單2019-02-10 16:36
言論引討論有人要退款 蔣月惠：賣書自力更生2019-02-11 12:40
天元宮賞櫻要快 下波要等到三月2019-02-10 23:32
緋聞董座郭俊銘日本掉手機 「內有太多記憶」盼找回2019-02-11 13:33
拚基隆市議會第二大黨 這8人組跨黨聯盟2019-02-11 12:21
超級大暖冬 文心蘭打戰略霧台櫻花要等下一波2019-02-11 08:15
北市開學日吃「第凡內」早餐 師生家長自己動手做2019-02-11 09:34
爸爸不准做豬花燈 巴基斯坦兄妹改做小小兵燈獲燈會獎2019-02-10 16:52
林姿妙說一定恢復百果樹預算 黃春明聽了很欣慰2019-02-10 15:20
新人過年步紅毯 結婚宴客花不到4萬獲稱讚2019-02-11 07:24
春節遊客暴增2成 雲嘉南濱海國家風景區開紅盤2019-02-10 21:55
影／3海豚疑春節負傷困基隆港 鯨豚協會求照片研判2019-02-10 18:34
竹市新竹公園櫻花陸續綻放 2月底盛開2019-02-11 07:25
新北推機車好行 提高騎士安全2019-02-10 15:10
影／曾因八八風災覆蓋消失 桃源復興野溪溫泉美景再現2019-02-10 19:17
工研院輔導智能溫室種草莓 產期拉長產量增3倍2019-02-11 07:42
建醮擾民 魚夫批黑道宮廟文化2019-02-10 23:58
準備搶票！228阿里山賞花觀星團 僅2梯次45人2019-02-11 10:24
桃竹彰「櫻」姿煥發 賞花正當時2019-02-10 22:51
苗栗市玉清宮抽出「上吉」 廟方：今年會比去年好2019-02-11 12:31
影／2億畫展成話題 台南北門洗滌鹽推丁紹光畫展2019-02-10 15:25
被踢爆台中港區空汙黑洞 台中港：已輔導提改善2019-02-11 10:06
民權大橋下陷 北市招標評估改善2019-02-10 23:23
仁武警分局開學日全面護童 仁武國小「最受寵」2019-02-11 09:49
西羅殿：扭曲廟會文化 研議提告2019-02-10 23:57
水公司新董座是魏明谷？ 水公司：聽聞是中部人2019-02-11 13:33
翁章梁聘民進黨嘉縣黨部主委林沐惠擔任工策會總幹事2019-02-11 11:52
熱門景點湧人潮 違停單開不完2019-02-10 22:54
留言