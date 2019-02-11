被踢爆台中港區空汙黑洞 台中港：已輔導提改善

2019-02-11 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



媒體踢爆，台中另一項空汙黑洞在台中港區，業者露天裝卸過程揚塵嚴重，台中港務公分司今天說明，已輔導業者提出改善計畫。

台中港務公分司表示，為維護港區空氣品質，減低逸散性粒狀物裝卸作業揚塵，港務分公司前年起先實施煤炭、砂石、銅土等逸散性貨物集中管理，裝卸作業採「不落地、不揚塵、密閉式」，其他如水泥熟料、爐石、石灰石等逸散性貨物從今年起全面實施，前年起已多次邀集貨主及裝卸業者、航港局環保局輔導業者提出裝卸汙染防制改善計畫，並就裝卸效率、汙染防治成效審視業者所提出可行方案。

台中港務分公司表示，為了達成汙染削減成效，目前已輔導台中港區業者完成二部自動化密閉式環保裝卸機具，預計今年6月底將陸續建置完成二部，屆時有4部自動化密閉式裝卸機具參與作業，水泥熟料、爐石將不用傳統方式作業將可大幅減低揚塵逸散；另針對不同的逸散性貨類也要求裝卸業者改良密閉抓斗及漏斗作業，並增加灑掃、遮蔽、阻隔等防制措施，同時加強巡查管理，發現裝卸逸散情事，立即要求改善，如未依規定改善則拍照檢送有關資料移請航港局裁處。

集中碼頭管理水泥熟料、矽砂、爐石、石灰石、純鹼、白雲石等會產生逸散性粒狀物之所有貨類，目前規劃集中指泊28、29、44號碼頭指泊方案，台中港務分公司表示，將滾動式檢討輔導業者的改善措施，以維護港區環境及作業人員健康安全為優先。