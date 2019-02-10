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中部山區無雪 山林火警頻傳

2019-02-10 23:01聯合報 記者江良誠／南投報導

連日高溫少雨，南投林管處所屬林地接連發生森林火災，幸有日月潭、霧社水庫兩座水源，...
連日高溫少雨，南投林管處所屬林地接連發生森林火災，幸有日月潭、霧社水庫兩座水源，以直升機空中灑水控制火勢。 圖／南投縣消防局提供
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今年暖冬加上缺少水氣，春節期間遊客到合歡山追雪，無雪景很失望；乾旱也造成高山水源缺乏，部分高山水池枯竭，合歡北峰知名的台灣池尾端已見底，讓山友笑稱「屏東不見了」。

暖冬少雨也導致山林火警頻傳，南投林管處和台大實驗林場陸續發生森林火災，因山區地形陡峭搶救不易，幸好有日月潭、霧社兩座水庫幫忙，透過直升機吊掛從空中灑水灌救，讓火場控制在最小範圍。

連日高溫少雨，南投林管處所屬林地接連發生森林火災，幸有日月潭、霧社水庫兩座水源，...
連日高溫少雨，南投林管處所屬林地接連發生森林火災，幸有日月潭、霧社水庫兩座水源，以直升機空中灑水控制火勢。 圖／南投縣消防局提供
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連續假期合歡山湧進不少遊客，昨山區濃霧，台14甲線公路車流回堵，但遊客失望是大塞車卻看不到雪景；遊客張靜怡說，今年冬天兩度到合歡山追雪卻看不到下雪，很失望。

今年除了1月21日合歡山短暫飄雪，再也沒下過雪，春節連假許多遊客在合歡山迎接瑞雪，可惜天公不作美始終沒下雪；陳姓男子常上山，他表示合歡山雪季到3月底，還是有下雪機會。

暖冬乾旱也讓高山的水源減少很多，知名登山客雪羊在臉書貼文，八通關越嶺道大水窟山屋水源缺乏，就連水池也枯竭快要見底。

合歡北峰台灣池因為山區少雨，尾端池水消失，讓山友笑稱屏東不見了。 圖／蘇姓山友提...
合歡北峰台灣池因為山區少雨，尾端池水消失，讓山友笑稱屏東不見了。 圖／蘇姓山友提供
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合歡北峰碧池被冷杉林包圍，因池水碧綠且形狀像台灣，又被稱為台灣池；最近也有山友發現台灣池水源不足，導致台灣尾端乾涸見底，山友笑稱「這下屏東不見了」。

太魯閣國家公園管理處表示，合歡山冬天遊客多，但因高山寒帶特殊氣候，山區廁所水管易因凍結阻塞、管路破裂，也請遊客珍惜高山水源。

合歡山山友暖冬

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