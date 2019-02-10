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黃振彥成立競選總部 卓榮泰要黨內點名全力輔選

2019-02-10 20:07聯合報 記者林宛諭╱即時報導

民進黨主席卓榮泰今天到彰化縣鹿港鎮參加彰化第一選區立委補選民進黨參選人黃振彥競選總部成立大會，卓榮泰說，3月16的立委補選若能贏，才能確定民進黨中央黨部改革步調是正確的，也關係2020年的大選，是表示對民進黨再一次的肯定。

黃振彥競選總部成立大會中，卓榮泰、前彰化縣長魏明谷、立委黃秀芳、陳素月、洪宗熠等人都出席相挺。

卓榮泰說，他一到會場，就從立委、縣議員等一一點名，如果沒到場的，就是他的責任，未來他會再一一拜訪，要全員站出來，要有聯合作戰模式，展現團結投入這場選戰。

卓榮泰說，此次補選，也關係到前縣長魏明谷推動的離岸風電「風光大縣」能不能實現，不希望選舉結果的失誤造成能源轉型失敗，所以黃振彥當選，一定能「風光再現」。

黃振彥說，九合一選舉中，最優秀的魏明谷、台中市長林佳龍都輸了、高雄的陳其邁也輸給一個賣菜販啊(韓國瑜)，所以民進黨彰化這席立委是深具代表性，6年半前蔡英文沒選上總統，民進黨氣氛最壞時，他贏了鹿港鎮長補選後，民進黨的聲勢從此起來，他也從沒輸過，所以這次的立委民進黨一定要勝選。

卓榮泰說，中央黨部明天也要上工了，民進黨新的戰鬥團隊要形成，民進黨經過反省後，要用整個團隊戰，從3月1日起，他人如果不是在彰化，「就是在台北到彰化的路上」全力輔選，民進黨在彰化已有3席立委，希望此次能把最後一塊拼圖給補上來。

彰化第一選區立委補選民進黨參選人黃振彥今天競選總部成立，民進黨主席卓榮泰、前彰化...
彰化第一選區立委補選民進黨參選人黃振彥今天競選總部成立，民進黨主席卓榮泰、前彰化縣長魏明谷等人均全力輔選。記者林宛諭／攝影
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彰化第一選區立委補選民進黨參選人黃振彥(右二)今天競選總部成立，民進黨主席卓榮泰...
彰化第一選區立委補選民進黨參選人黃振彥(右二)今天競選總部成立，民進黨主席卓榮泰(左二)、前彰化縣長魏明谷(右一)、民進黨彰化縣黨部主委邱建富(左一)等人均全力輔選。記者林宛諭／攝影
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彰化第一選區立委補選民進黨參選人黃振彥(右 )今天競選總部成立，民進黨主席卓榮泰...
彰化第一選區立委補選民進黨參選人黃振彥(右 )今天競選總部成立，民進黨主席卓榮泰(左)全力輔選。記者林宛諭／攝影
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民進黨卓榮泰魏明谷
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