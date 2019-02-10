卓榮泰：盼立委勝選 彰化風光再現

2019-02-10 18:03 中央社 彰化10日電



民進黨主席卓榮泰今天下午參加黨籍彰化第一選區立委參選人黃振彥競選總部成立大會；他表示，這席立委很重要，中央到地方的黨公職要團結打選戰，讓風光大縣彰化「風光再現」。

彰化縣長王惠美去年12月25日就職，所遺留下來的彰化第一選區立委席次需進行補選，中選會決定在今年的3月16日進行投票，日前已有中國國民黨提名的前彰化縣副縣長柯呈枋、民主進步黨提名的前鹿港鎮長黃振彥、時代力量提名的楊澤民以及無黨籍的紀慶堂等4人完成登記。

民進黨提名的立委參選人黃振彥今天在彰化福興鄉成立競選總部，包括民進黨主席卓榮泰、前彰化縣長魏明谷、民進黨籍立法委員黃秀芳、洪宗熠等人，都出席了今天的競選總部成立大會，為黃振彥站台造勢。

黃振彥致詞時說，他從擔任鎮民代表、議員一直到鎮長，努力打拚，在他擔任鎮長任內，向中央爭取成立鹿港國家歷史風景區，希望鹿港能繁榮，雖然民進黨在先前的選舉中落敗，但他有信心，能夠在立委選舉中勝選。

卓榮泰則說，經濟部要推動能源轉型，彰化縣很重要，前縣長魏明谷在任時曾提出「風光大縣」的口號，不過新縣長上任後就不曾提過，他呼籲民眾把立委選票投給黃振彥，讓彰化縣「風光再現」。

卓榮泰指出，民進黨如果拿下彰化這一席的立委，對黨來說有振奮的效果，他認為立委要勝選，需要從中央到地方黨公職團結，他從現在開始會一一拜訪縣內的公職人員，大家一起爭取立委的勝利，從現在開始到3月16日，他人如果不是在彰化，「就是在台北到彰化的路上」，希望大家團結爭取勝利。