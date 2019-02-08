親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節連假哪裡趣
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

普悠瑪在新烏日站撞死人 中部路段列車延遲

華航機師罷工 葉毓蘭：算不算另類的劫機勒贖？

趁過年搶停車財！逢甲夜市一停車業者被抓到無照營業

2019-02-08 17:42聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市交通局擔心春節期間有不肖業者「坐地起價」，任意調漲停車費率，安排在4日至6日三天，連續到逢甲夜市商圈等熱門停車區域進行稽查，發現有一家位於河南路、逢大路口的停車場，沒有領有停車場登記證，就開放給消費者停車收費，涉嫌違反停車場法的相關規定，未來將輔導業者合法化，若業者無法合法化，將持續開罰。

台中市交通局表示，為避免停車業者於春節假期隨意調漲費率，過年前已向逢甲商圈等熱門停車區域，要求停車場業者依核定費率收費，避免損害民眾權益。

今年春節連假期間，交通局人員從4日至6日連續三天到逢甲商圈稽查停車場，逢甲商圈共有37場領有停車登記證的合法停車場，都按核定費率收費且未逾當日最高收費300元上限；另在西屯區河南路、逢大路查獲1場未領得停車場登記證即對外營業的私人停車場，該停車場有12格停車位，不過未領有停車場登記證，後續將依停車場法相關規定裁罰。

台中市交通局表示，由於台中市停車場數眾多，考量交通局人力有限，需執行花博勤務，且適逢春節闔家團圓節日，無法進行全面稽查，故優先安排停車熱點地區進行稽查，也歡迎民眾協助監督業者，共同創造良好停車環境。

市民也可下載「台中交通網」App，查詢各停車場的核定費率，如有超額收費情形，可直撥1999免付費電話投訴，交通局將儘速安排人力到現場進行稽查取締。

台中市逢甲夜市在農曆春節期間人潮眾多，停車位也是一位難求，台中市交通局在4日至6...
台中市逢甲夜市在農曆春節期間人潮眾多，停車位也是一位難求，台中市交通局在4日至6日展開稽查，確保業者沒有任意調漲價格。圖／台中市政府提供
分享
台中市逢甲夜市在農曆春節期間人潮眾多，停車位也是一位難求，台中市交通局在4日至6...
台中市逢甲夜市在農曆春節期間人潮眾多，停車位也是一位難求，台中市交通局在4日至6日展開稽查，確保業者沒有任意調漲價格。圖／台中市政府提供
分享

停車場台中市春節
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

彰化台鐵舊宿舍群再利用 文史團體盼生活化

2019-02-08 14:38

人進來！ 台中花博單日湧12萬人 創單日入園數新高

2019-02-08 11:45

想領長腿花仙子紅包？明天到台中花博就對了

2019-02-08 18:01

彰化台鐵舊宿舍群 修澤蘭設計段長宿舍具特色

2019-02-08 14:38

走走8巷講講8巷 彰化台鐵舊宿舍群開創未來

2019-02-08 14:37

鹿港愛搞怪家族 老老少少都玩變身趴

2019-02-07 23:01

走春車多了！ 年初三出遊各景點10點起開始塞

2019-02-07 17:51

春節中部天氣晴 南投景點走春不塞車　

2019-02-06 19:20

影／盧秀燕手繪金豬紅包 民眾領到直呼幸運

2019-02-06 15:21

影／五代同堂 太平張氏家族五百人大團圓

2019-02-06 13:56

台中花博南投周適逢情人節 南投人可享半價

2019-02-06 13:23

不只有美軍 台中聯勤招待所有在地回憶

2019-02-06 10:31

台中聯勤招待所閒置 環團想留市府擬改建

2019-02-06 10:30

白天賞花夜間賞燈 溪州公園熱鬧到元宵夜

2019-02-05 21:58

瘋錢母！ 紫南宮人龍綿延7公里 空拍超壯觀

2019-02-05 12:47

紫南宮信徒多人氣旺 結合公益回饋社會

2019-02-05 10:54

盧秀燕發小紅包 初二來台中這裡領

2019-02-05 10:53

柯文哲吐槽空氣瓶浪費國家錢 中市府：盧秀燕自掏腰包

2019-02-05 09:47

除夕夜南瑤宮頭香哥出爐 蘆洲分局帥氣波麗士奪得

2019-02-05 00:32

影／超刺激！大甲鎮瀾宮搶頭香 眼鏡男神速插香拔頭籌

2019-02-04 23:42

盧秀燕的圍爐私房菜 竟與多子多孫有關

2019-02-04 23:02

除夕夜這些人回不了家 排班陪他們圍爐最暖心

2019-02-04 19:20

春節期間 彰化縣各鄉鎮市垃圾清運資訊報你知

2019-02-04 14:07

靠燈會串兩岸！ 南投推城市友誼燈區 杭州、寧波最吸睛

2019-02-04 14:01

影／解厄添福就靠它 陳府將軍廟七星橋開放至元宵

2019-02-04 12:24

盧秀燕發紅包行程公開 初一初二連跑七宮廟

2019-02-04 12:07

甩油大作戰！ 這家運動中心春節每日前50名入場免費

2019-02-04 10:17

大甲鎮瀾宮今晚搶頭香！ 得主可抱回萬元金媽祖

2019-02-04 08:19

影／30萬株鬱金香輪番綻放！ 彷彿一秒置身在歐洲

2019-02-04 08:19

魏明谷為弱勢募年菜 廚藝秀很古椎 笑果十足

2019-02-03 23:48

春節空品差 中市環局籲減香減紙

2019-02-03 22:39

最美魚販過年前回家殺魚 包給父母每人10萬元

2019-02-03 21:47

「一碗麵」故事走過12年 魏家5兄妹為家齊心打拚

2019-02-03 17:19

影╱警署長陳家欽曾任和平分局長 回娘家慰問警辛勞

2019-02-03 17:03

圖書館推借書抽紅包 業者創新開運紅包襪

2019-02-03 14:50

過年空品真差 中市環保局籲：減香減燒紙錢避免惡化

2019-02-03 12:54

中宮廷劇毒太深？ 他們家族吃飯要翻牌

2019-02-03 08:14

影／神力女超人許淑華月曆美腿逆天 隱藏版海報更閃

2019-02-02 22:03

除夕圍爐是奢侈的夢 老五老基金會溫暖獨居老人

2019-02-02 19:40
看更多

熱門文章

高嘉瑜挖出國中畢冊 同學證明「有個瘋女在我們班」

2019-02-07 20:59

驚！大年初三 台北市這個地方單日竟湧入5萬人

2019-02-07 20:12

鹿港愛搞怪家族 老老少少都玩變身趴

2019-02-07 23:01

墾丁春節人潮爆量 一路暢通變走走停停

2019-02-07 19:04

人進來！ 台中花博單日湧12萬人 創單日入園數新高

2019-02-08 11:45

明迎財神 基隆城隍廟送1萬份發財金 英仁里博杯拚1萬5

2019-02-07 18:49

大年初三出遊潮 花蓮多處景點人氣預估創高峰

2019-02-07 18:46

不問國運問蒼生 鹿港天后宮百年不變的堅持

2019-02-08 14:32

財運攏底「嘉」！嘉義5青年合資刮出300萬頭獎

2019-02-08 14:13

「鬼畫符」春聯看懂幾個字？ 網友：只認得迎財神

2019-02-08 15:28

宜花大型度假村 走春新選擇

2019-02-07 23:42

桃園風禾公園滾輪滑梯暴紅 周邊違停多、警忙開單

2019-02-08 15:36

壽山動物園「少子化」很嚴重 紅鶴往北「送作堆」

2019-02-07 20:18

嘉市介紹走春景點 馬英九明天初五來發紅包

2019-02-08 16:40

影／排14小時搶發財金 陳小姐：城隍爺叫我來排的

2019-02-08 16:35

「當最好的豬隊友」竹市府推吃豬全攻略

2019-02-08 11:04

他爆議員收入和紅白包行情 網友：還蠻有guts的

2019-02-08 17:44

「黃金湯」台灣泡得到 泉質似日本古湯「有馬溫泉」

2019-02-07 23:42

清潔員提早收假 台北市今起恢復收運垃圾

2019-02-08 10:54

走春不限宮廟！一日網美走春路線 桃園必踩神點曝光

2019-02-08 15:19

初三天氣大好 全台遊樂區擠爆

2019-02-07 22:50

櫻盛開淡水賞花趣 搭輕軌避免塞車掃興

2019-02-07 19:19

服務寒士7年 廚娘義工鄭美娥：是成就也是快樂

2019-02-08 10:05

提早認識職業 北市辦理職業輔導營吸引7000生參加

2019-02-08 11:05

花蓮吉安垃圾車恢復清運 今垃圾量預計破百噸

2019-02-08 13:39

趁過年搶停車財！逢甲夜市一停車業者被抓到無照營業

2019-02-08 17:42

彰化台鐵舊宿舍群再利用 文史團體盼生活化

2019-02-08 14:38

彰化台鐵舊宿舍群 修澤蘭設計段長宿舍具特色

2019-02-08 14:38

熱血歐吉桑拚10年 用生態讓龍潭村風華再現

2019-02-08 08:40

走走8巷講講8巷 彰化台鐵舊宿舍群開創未來

2019-02-08 14:37

女友狠甩 浪子吳彥霆靠地瓜翻轉人生

2019-02-08 10:58

社福今年募款告急 雲縣府新任處長捐部分薪

2019-02-07 20:21

江漢童豬年個展至24日 傳遞生活美感

2019-02-08 16:59

澎湖貝殼奇人王旭禧 200萬粒比博物館多

2019-02-08 09:41

父親一句叮囑 張廣安傳承阿美族文化

2019-02-08 09:00

想領長腿花仙子紅包？明天到台中花博就對了

2019-02-08 18:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top