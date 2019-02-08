趁過年搶停車財！逢甲夜市一停車業者被抓到無照營業

2019-02-08 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市交通局擔心春節期間有不肖業者「坐地起價」，任意調漲停車費率，安排在4日至6日三天，連續到逢甲夜市商圈等熱門停車區域進行稽查，發現有一家位於河南路、逢大路口的停車場，沒有領有停車場登記證，就開放給消費者停車收費，涉嫌違反停車場法的相關規定，未來將輔導業者合法化，若業者無法合法化，將持續開罰。

台中市交通局表示，為避免停車業者於春節假期隨意調漲費率，過年前已向逢甲商圈等熱門停車區域，要求停車場業者依核定費率收費，避免損害民眾權益。

今年春節連假期間，交通局人員從4日至6日連續三天到逢甲商圈稽查停車場，逢甲商圈共有37場領有停車登記證的合法停車場，都按核定費率收費且未逾當日最高收費300元上限；另在西屯區河南路、逢大路查獲1場未領得停車場登記證即對外營業的私人停車場，該停車場有12格停車位，不過未領有停車場登記證，後續將依停車場法相關規定裁罰。

台中市交通局表示，由於台中市停車場數眾多，考量交通局人力有限，需執行花博勤務，且適逢春節闔家團圓節日，無法進行全面稽查，故優先安排停車熱點地區進行稽查，也歡迎民眾協助監督業者，共同創造良好停車環境。