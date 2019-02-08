彰化台鐵舊宿舍群再利用 文史團體盼生活化

2019-02-08 14:38 中央社 彰化8日電



彰化台鐵舊宿舍群日據時期的老宿舍大門有大學生的現代繪畫，成為特別的文化景觀。記者林宛諭／攝影 分享 facebook 彰化台鐵舊宿舍群被列為文化景觀後，未來如何使用，文史團體期盼考量在地互動，但彰化縣文化局長張雀芬表示，目前仍在等待台鐵回覆，舊宿舍群的未來仍是未知數。

據文化部文化資產局國家文化資產網資料，位於彰化市彰美路一段的彰化台鐵舊宿舍群始建於公元1922年（大正11年），位於彰化扇形車庫對面，主要供鐵路職員及眷屬居住，聚落內除宿舍區，也設集會所、風呂場、福利社、理髮廳、幼稚園與防空洞等公共空間，是全台目前保存最完整鐵路宿舍群。

舊宿舍群歷經日治、第二次世界大戰及美援等不同時期，建築風格豐富且保存完整，當台鐵有意拆除時，在文史團體努力下，全區舊宿舍群63棟建築被列為文化景觀，其中段長宿舍及防空洞更被列為歷史建築。

為保留舊宿舍群及推廣活化，彰化縣鐵路村文化再生協會去年一整年在宿舍群舉辦「講講八巷」系列活動，透過文化創意市集、電影放映與畫作義賣等活動，期盼為宿舍群活化找出路。

「其實不用每一棟建築都一定要留下來」，彰化縣鐵路村文化再生協會理事長李佳龍說，辦活動是大家都在喊保存，但保存後要做什麼卻沒方向，希望藉活動讓更多人看到宿舍群未來想像，不要被限制。

張雀芬說，為舊宿舍群活化，縣府還幫台鐵擬定保存原則，但文資委員對保存原則有意見，請台鐵修改，台鐵還在修改。

張雀芬表示，舊宿舍群未來，除文史團體，在地里長等都很關心，而舊宿舍群產權屬於台鐵，活化再利用方向，各方意見都很歡迎，文化局也會協助台鐵處理。