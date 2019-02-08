走走8巷講講8巷 彰化台鐵舊宿舍群開創未來

2019-02-08 14:37 中央社 彰化8日電



彰化台鐵舊宿舍群還保留當時的員工俱樂部，裡面有撞球休閒設備等。 記者林宛諭／攝影 分享 facebook 週末午後的彰化鐵路村有別於平日冷清模樣，作為「走走8巷‧講講8巷」活動之一，市集攤位販賣手工製皮飾等文化創意小物，為鐵路舊宿舍群帶來生氣，創造宿舍群未來想像空間。

據文化部文化資產局國家文化資產網資料，彰化台鐵舊宿舍群始建於公元1922年（大正11年），位於彰化扇形車庫對面，主要供鐵路職員及眷屬居住，聚落內除宿舍區，也設集會所、風呂場、福利社、理髮廳、幼稚園與防空洞等公共空間，是全台目前保存最完整鐵路宿舍群。

「我想要拓展大家對於鐵路村保存的想像」，彰化縣鐵路村文化再生協會理事長李佳龍表示，文創市集是協會舉辦的「走走8巷‧講講8巷」活動一部分，包括他在內的一群年輕人，為保存俗稱彰化鐵路村的彰化台鐵舊宿舍群所作的努力。

彰化台鐵舊宿舍群60多棟日式、美式等不同風格建築和著名的台鐵彰化扇形車庫分別位於地下道兩旁，以往眾人目光都聚焦在扇形車庫，在扇形車庫對面的彰化台鐵舊宿舍群相形之下顯得黯淡無光。

8年前台鐵有意拆除舊宿舍群，一群年輕人及在地文史工作者透過網路結合連署並召募志工，向台鐵和彰化縣政府請命，呼籲暫停拆除；也有人開始調查鐵路宿舍現況，訪談宿舍群舊住戶，和公部門溝通希望暫緩拆除；文史團體努力發揮功效，拆除工作暫停。

根據彰化縣政府有形文化資產審議委員會決議，彰化台鐵舊宿舍群去年4月列為文化景觀，過不久宿舍群內段長宿舍及防空洞更登錄為歷史建築，「走走8巷‧講講8巷」開始固定週末在舊宿舍群所在的彰美路一段8巷內登場。

「當初想說整個保存運動卡在那邊也不是辦法」，包括半線新生會、鐵路村文化再生協會等多個公民團體努力擋下台鐵舊鐵路宿舍不被拆除，但鐵路村全區被列為文化景觀後，進度就停滯不前。

「為了維持活動的熱度，同時也讓在地居民和公部門看到鐵路村未來發展的可能性，於是才會舉辦走走8巷‧講講8巷活動」，李佳龍說。

除文創市集，「走走8巷‧講講8巷」也播放電影、辦展覽及安排導覽解說，志工有空也會到鐵路村幫忙整理環境，而「走走8巷‧講講8巷」活動雖在去年底落幕，但這只是逗號，不是句號，未來仍有無限想像空間。