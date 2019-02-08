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人進來！ 台中花博單日湧12萬人 創單日入園數新高

2019-02-08 11:45聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中花博昨天湧入12萬人，創單日入園人數新高，遊客大排長龍，等待入園。圖／台中市...
台中花博昨天湧入12萬人，創單日入園人數新高，遊客大排長龍，等待入園。圖／台中市政府提供
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台中市政府從盧秀燕當選市長後，兌現政見，從今年1月1日開始，開放市民憑身分證免費入園獲得好評，根據市府昨天的統計，昨天大年初三就有12萬人湧進花博園區，其中后里園區就占8.2萬元，創單一園區單日入園人數新高；台中市交通局長葉昭甫說，呼籲遊客多搭乘火車、接駁車等大眾運輸工具，前往花博園區，避免塞車， 減了玩興。

台中市政府表示，從今年1月1日起，開放市民憑身分證、新住民憑居留證、全球12歲以下兒童憑各國護照享免費入園，台中花博經濟效益開始浮現；交通局長葉昭甫指出，在春節連假及台中市民免費入園政策加成下，昨日花博三大園區共近12萬民眾入園參觀，是去年11月3日開幕以來次高。其中，后里園區更湧進約8.2萬人，創單一園區單日入園人數新高。

交通局長葉昭甫說，大年初三一早各地前往花博園區參觀的民眾，陸續湧入鐵路沿線火車站、市區接駁站及花博停車場，人潮一度擠滿部分接駁站點，交通局及時協調台鐵增開4列次區間快車並協調遊覽車業者增調40輛接駁車加強疏運，民眾不致候車太久，整體交通疏運仍維持順暢。

春節連假期間，配合遊客需求，台鐵全日班班停靠后里站及豐原站，共計行駛114班次；花博16條接駁車路線，共計發車3554班次，昨日合計載運人數超過7萬人，約佔總參觀人數6成。

此外，外埔及麗寶停車場在中午前已經滿場，神岡停車場可供近5000輛轎車停放，昨日停車率也首度超過5成，創花博開園以來最高紀錄。

葉昭甫說，民眾配合市府推行「台鐵為主、完全接駁」交通策略，搭乘火車及接駁車前往園區，是園區參觀人數創新高但周邊交通仍維持順暢的主因。

葉昭甫呼籲，春節假期最後三天，參觀花博人數預估仍多，推薦民眾搭乘台鐵、花博免費接駁專車及公車前往花博園區，可避免塞車，省時方便。此外，花博停車場皆規劃遠離園區，園區周邊道路進行交通管制、禁止臨時停車，民眾如想開車前往，請上網google花博停車場，停車轉乘接駁車前往園區。

市府交通局指出，由於花博卡不是每位市民都有申辦，為兼顧公平性及方便性，花博卡已取消入園門票功能，改以身份證件直接入園，不僅符合原先規劃，也藉此維護全體台中市民入園權益；但為避免浪費公帑，該卡仍可作為一般悠遊卡消費及儲值，並繼續享有公有停車場停車費5折優惠，以及花博期間3300家(含分店)家特約商店優惠。

台中花博昨天湧入12萬人，創單日入園人數新高，遊客大排長龍，等待入園。圖／台中市...
台中花博昨天湧入12萬人，創單日入園人數新高，遊客大排長龍，等待入園。圖／台中市政府提供
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