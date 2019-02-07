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鹿港愛搞怪家族 老老少少都玩變身趴

2019-02-07 23:01聯合報 記者劉明岩╱即時報導

這是一個愛搞怪的家族！從88歲老阿嬤到2歲小娃娃，都一起玩變身趴！

彰化縣鹿港鎮頂番婆是以水五金產業出名，現在多了個愛搞怪的潘姓家族。今年大年初二，潘家利用嫁出去女兒回娘家聚會大團圓的日子，家族成員從老到小共5、60人，一起玩變身趴遊戲，經家族成員萬美如在臉書與眾人分享後，也跟著爆紅。

萬美如說，說起這個點子，要追溯到2011年的除夕，當時她的表妹吃完年夜飯後，一時興起，竟然搞怪穿上奇裝異服，長輩們也覺得新鮮有趣，甚至加入行列，2012年決定改在大年初二，讓嫁出去的女兒全家也都能回娘家參加，每年都以顏色做為衣著的主題。

萬美如說，潘家是她的外婆家，她媽媽有王5個兄弟姊妹，最年長的阿祖已88歲，最小娃娃才2歲，在大年初二回娘家時，家族就有5、60人，近年的「主題趴」顏色是紅趴、黃趴及粉紅趴，今年則訂為「復古趴」，有人穿上古裝、小皇帝、茅山道士，也有人變裝成瑪琍歐兄弟、美少女戰士、俠女、少數民族服飾等，更有人穿上恐龍裝，既原始又摩登，搞到自己都想笑。

要搞變身趴其實要大費周章，萬美如說，必須在前一、兩個月前就要有完整企畫，至於變身的衣著與道具，有的是自製，也有的是從網路上買來，大夥在大年初二到齊後，變完裝大合照，並上網直播，然後吃完中餐，再來交換禮物。

說到禮物也很搞笑，還暗藏地雷，今年最雷的是種田的鏟子及肥料，最後抽到時，大家都還是很開心。

萬美如說，由於家族變身趴名氣打響後，很多親友甚至鄰居也都覺得很有趣，要求加入，目前已有少數家族以外成員。

今年的復古趴不限顏色，但明年打算恢復顏色趴，讓長輩容易找到變裝衣物。

彰化縣鹿港鎮頂番婆潘氏家族在大年初二嫁出去女兒回娘家聚會大團圓的日子，家族成員從...
彰化縣鹿港鎮頂番婆潘氏家族在大年初二嫁出去女兒回娘家聚會大團圓的日子，家族成員從老到小五十、六十人，一起玩變身趴遊戲。照片／萬美如提供
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彰化縣鹿港鎮頂番婆潘氏家族在大年初二嫁出去女兒回娘家聚會大團圓的日子，家族成員從...
彰化縣鹿港鎮頂番婆潘氏家族在大年初二嫁出去女兒回娘家聚會大團圓的日子，家族成員從老到小五十、六十人，一起玩變身趴遊戲。照片／萬美如提供
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彰化縣鹿港鎮頂番婆潘氏家族在大年初二嫁出去女兒回娘家聚會大團圓的日子，家族成員從老到小五十、六十人，一起玩變身趴遊戲。照片／萬美如提供
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彰化縣鹿港鎮頂番婆潘氏家族在大年初二嫁出去女兒回娘家聚會大團圓的日子，家族成員從老到小五十、六十人，一起玩變身趴遊戲。照片／萬美如提供
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彰化縣鹿港鎮頂番婆潘氏家族在大年初二嫁出去女兒回娘家聚會大團圓的日子，家族成員從老到小五十、六十人，一起玩變身趴遊戲。照片／萬美如提供
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彰化縣鹿港鎮頂番婆潘氏家族在大年初二嫁出去女兒回娘家聚會大團圓的日子，家族成員從老到小五十、六十人，一起玩變身趴遊戲。照片／萬美如提供
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彰化縣鹿港鎮頂番婆潘氏家族在大年初二嫁出去女兒回娘家聚會大團圓的日子，家族成員從老到小五十、六十人，一起玩變身趴遊戲。照片／萬美如提供
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鹿港恐龍
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