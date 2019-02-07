鹿港愛搞怪家族 老老少少都玩變身趴

2019-02-07 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



這是一個愛搞怪的家族！從88歲老阿嬤到2歲小娃娃，都一起玩變身趴！

彰化縣鹿港鎮頂番婆是以水五金產業出名，現在多了個愛搞怪的潘姓家族。今年大年初二，潘家利用嫁出去女兒回娘家聚會大團圓的日子，家族成員從老到小共5、60人，一起玩變身趴遊戲，經家族成員萬美如在臉書與眾人分享後，也跟著爆紅。

萬美如說，說起這個點子，要追溯到2011年的除夕，當時她的表妹吃完年夜飯後，一時興起，竟然搞怪穿上奇裝異服，長輩們也覺得新鮮有趣，甚至加入行列，2012年決定改在大年初二，讓嫁出去的女兒全家也都能回娘家參加，每年都以顏色做為衣著的主題。

萬美如說，潘家是她的外婆家，她媽媽有王5個兄弟姊妹，最年長的阿祖已88歲，最小娃娃才2歲，在大年初二回娘家時，家族就有5、60人，近年的「主題趴」顏色是紅趴、黃趴及粉紅趴，今年則訂為「復古趴」，有人穿上古裝、小皇帝、茅山道士，也有人變裝成瑪琍歐兄弟、美少女戰士、俠女、少數民族服飾等，更有人穿上恐龍裝，既原始又摩登，搞到自己都想笑。

要搞變身趴其實要大費周章，萬美如說，必須在前一、兩個月前就要有完整企畫，至於變身的衣著與道具，有的是自製，也有的是從網路上買來，大夥在大年初二到齊後，變完裝大合照，並上網直播，然後吃完中餐，再來交換禮物。

說到禮物也很搞笑，還暗藏地雷，今年最雷的是種田的鏟子及肥料，最後抽到時，大家都還是很開心。

萬美如說，由於家族變身趴名氣打響後，很多親友甚至鄰居也都覺得很有趣，要求加入，目前已有少數家族以外成員。