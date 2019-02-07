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走春車多了！ 年初三出遊各景點10點起開始塞

2019-02-07 17:51聯合報 記者黑中亮╱即時報導

大年初三天氣晴朗，民眾走春出遊去，中部地區重要景點省道交通量明顯增加，幾乎都是從10點起開始回堵，日月潭九龍口一度回堵3公里到魚池，果然一整天下來遊客人數創8萬多人的新高，而拜櫻花季所賜，九族文化村及纜車站都擠滿了人，台14甲清境，上午8時出現車多情形，上午9時即湧現10公里車潮

過去一年多沒出現場塞車的溪頭風景區，上午9點起開始出現車潮，竹山分局表示，由於山上停車場車位有限，小客車遊覽車從溪頭停車場一路回堵了2公里，所幸10點過後，當山上車輛陸續下山後，車流才慢慢散去，台大實驗林表示，全園區今年入園人數只有8000多人，但回堵依然是因為車位不足所致，建議遊客要早點抵達避開車潮。

日管處指出，日月潭各重點停車場自上午10時起達7成至9成滿狀態，向山遊客中心、中興停車場、朝霧碼頭、纜車站、伊達邵中正路、伊達邵遊客中心及車埕酒莊前等7處重點停車場全滿，下午２時起人潮逐漸離去；熱門景點包括九族文化村、車埕遊憩區、向山遊客中心、水社-向山環潭自行車步道、水社碼頭周邊地區、纜車站及伊達邵商圈周邊地區，部分開放單向停車。

集集分局表示，水社中興停車場至九龍口路段，一整天從早上9時到下午13時，沿線車多且車速較緩慢，由警察及交管工作人員加強疏導，整體路段車流及停車狀況良好，環潭水社地區車潮於傍晚17時紓解；車埕地區道路採單向管制，整體而言順暢正常，由於明天大年初四仍是連續假期出遊好天氣，呼籲民眾早點出門、早點抵達景點。

日月潭九龍口至環潭公路，今天上午9時起開始出現走春車潮。圖／集集分局提供
日月潭九龍口至環潭公路，今天上午9時起開始出現走春車潮。圖／集集分局提供
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日月潭九龍口至環潭公路，今天上午9時起開始出現走春車潮。圖／集集分局提供
日月潭九龍口至環潭公路，今天上午9時起開始出現走春車潮。圖／集集分局提供
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溪頭很久沒塞車，今天天氣晴郎，上午9時起開始出現走春回堵2公里車潮。圖／本報系資...
溪頭很久沒塞車，今天天氣晴郎，上午9時起開始出現走春回堵2公里車潮。圖／本報系資料照片
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溪頭很久沒塞車，今天天氣晴郎，上午9時起開始出現走春回堵2公里車潮。圖／本報系資...
溪頭很久沒塞車，今天天氣晴郎，上午9時起開始出現走春回堵2公里車潮。圖／本報系資料照片
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日月潭今天上午10時起，各停車場出現一位難求。圖／集集分局提供
日月潭今天上午10時起，各停車場出現一位難求。圖／集集分局提供
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溪頭停車場車潮纜車
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