走春車多了！ 年初三出遊各景點10點起開始塞

2019-02-07 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



大年初三天氣晴朗，民眾走春出遊去，中部地區重要景點省道交通量明顯增加，幾乎都是從10點起開始回堵，日月潭九龍口一度回堵3公里到魚池，果然一整天下來遊客人數創8萬多人的新高，而拜櫻花季所賜，九族文化村及纜車站都擠滿了人，台14甲清境，上午8時出現車多情形，上午9時即湧現10公里車潮。

過去一年多沒出現場塞車的溪頭風景區，上午9點起開始出現車潮，竹山分局表示，由於山上停車場車位有限，小客車遊覽車從溪頭停車場一路回堵了2公里，所幸10點過後，當山上車輛陸續下山後，車流才慢慢散去，台大實驗林表示，全園區今年入園人數只有8000多人，但回堵依然是因為車位不足所致，建議遊客要早點抵達避開車潮。

日管處指出，日月潭各重點停車場自上午10時起達7成至9成滿狀態，向山遊客中心、中興停車場、朝霧碼頭、纜車站、伊達邵中正路、伊達邵遊客中心及車埕酒莊前等7處重點停車場全滿，下午２時起人潮逐漸離去；熱門景點包括九族文化村、車埕遊憩區、向山遊客中心、水社-向山環潭自行車步道、水社碼頭周邊地區、纜車站及伊達邵商圈周邊地區，部分開放單向停車。