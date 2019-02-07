身障回收站轉型文創園區 盼獲更多接納

2019-02-07 10:41 中央社 台中7日電



台中市智障者家長協會成立回收站，讓智能障礙青年有穩定工作，但近年回收業不景氣，協會將據點轉型為文化創意園區，開設二手物商店、木工品DIY，希望獲大眾更多接納。

台中市智障者家長協會民國89年成立，提供智能障礙者日托課程服務，也提供工作機會，由志工帶受照顧成員到大樓收取資源回收物，再到據點分類變賣，作為受照顧成員課程經費來源，並發工作獎勵金，讓受照顧成員生活可自足，目前受照顧成員約60人。

協會總幹事蔡騰傑受訪表示，當初選定資源回收，希望可讓幫助協會的人付出是零負擔，也能看到受照顧的孩子努力工作、自力更生。當時他有朋友在管理顧問公司服務，轉介他們到大樓社區收取回收物，規模從原先6處社區擴充到200多處。

蔡騰傑說，2、3年後，協會開起二手物商店，畢竟很多回收物堪用，開店後孩子增加很多工作，收入增加，每天見到很多客人、增加新鮮話題，回家就不會躲在角落。

不過，去年9月起，協會資源回收業務從9輛回收車縮編到1輛，協會據點改造成「心窩會館」，大部分成員分派到二手商店、會館，開辦木工DIY、手作文創商品以轉型。

「回收業務近兩年都在虧損」，蔡騰傑表示，10多年前寶特瓶回收是以數量計價，近年價格改從每公斤新台幣10多元，到至今只剩5元，大部分回收賣價都只剩一半，但薪水要照發，直到回收車老舊問題出現後，才決定縮編轉型。

「心窩會館」是協會志工大動員，保留資源回收區，新搭建木工工作坊、花園及自然植栽區，希望打造成文創園區，讓家庭、公司到訪半日遊，參加木工手作課程，或到二手物商店選購商品。

蔡騰傑說，木工品材料是來自科技廠廢棄木棧板，經事先處理後，搖身一變為木製商品，增加收益與工作機會，到訪的遊客也能體會工作辛苦，進一步認識智能障礙者，給予更多接納與工作機會。