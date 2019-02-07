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瑪利亞愛心紙工廠 回收紙杯墊手工書熱賣

2019-02-07 10:41中央社 台中7日電

瑪利亞社會福利基金會設資源回收中心讓肢體障礙者也能進職場，基金會也設再生紙工廠，自製回收紙杯墊、手工書，將資源回收再加值，提高收益，也希望讓大眾看見肢障者的努力。

位於台中市的瑪利亞基金會提供成人日托服務，設置生活支持服務中心附設烘焙坊、便當廚房、植栽坊與資源回收中心，讓肢體多重障礙青年從適合工作中提升自我價值與生活品質。

走進基金會資源回收中心，每天上午志工與社工們會帶照顧對象分工處理、分門別類資源回收物，看似簡單的分解瓶蓋、放置回收桶內、壓扁等動作，對他們而言都是不容易的事。

基金會生活支持服務中心副主任黃玉鳳受訪表示，在中心內工作的孩子最弱勢，有的人喝水、吃飯或穿鞋子、上廁所都需協助，每個回收動作都是經拆解，讓他們運用自身優勢扮演角色。

黃玉鳳說，資源回收中心紙類一年可賣超過7000公斤、鋁鐵罐300公斤，數量已相當可觀，每人每月都可獲新台幣數十元到數百元工作獎勵金，自由運用，對家長來說這些孩子原本都是被幫助的人，卻因這份工作找到自我認同與價值。

基金會也常向民眾宣導，丟棄回收物時，應隨手沖洗、保持清潔；基金會社區服務中心組長洪瑞豐說，回收飲料杯、飲料罐與便當盒順手沖一下就不會髒亂，相關工作者就不用忍受髒亂環境。

基金會民國106年設再生紙工場，再加值資源回收工作，工場內照顧對象從撕紙、絞碎、浸泡，再做成手抄紙，全程自己來，讓廢棄物再生延伸出新價值，相關產品推出後也熱賣。

黃玉鳳說，相關產品從杯墊、書籤到卡片，目前正在研製手工書，除在基金會網站販賣，也在基金會庇護商店「瑪利媽媽烘焙坊」展售。

她說，最主要是希望彰顯工作過程中的價值，也讓商品被看見，期待有更多更好作品，結合肢體障礙者優勢，讓大眾感受再生、再造與再創的美麗。

資源回收便當
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