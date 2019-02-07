熊肯作愛心家具 增添弱勢家庭溫暖

2019-02-07 10:40 中央社 台中7日電



台中市熊肯作木工坊原先為社區回收站，從資源回收轉型，利用廢棄木料，為弱勢家庭量身打造愛心家具，或製成文化創意商品義賣，增加公益收益，打開回收另一片天。

熊肯作木工坊前身為台中市大忠社區發展協會，最初號召志工從事資源回收，收入主要用於弱勢，包括急難救助與清貧青年獎學金，11年前開始回收舊木材，製成愛心家具給弱勢家庭。

熊肯作木工坊創辦人熊英芝受訪表示，當初社區回收的東西很多，志工們不喜歡一成不變，大家看到好的回收物，就在社區的長者關懷據點絞盡腦汁裝飾、加值，義賣後增加公益收入。

熊英芝說，11年前她接到台中工業區廠商電話，詢問可否回收木棧板，當初覺得很棒就去載，一開始處理遇到很多瓶頸，木料中鐵釘與腐鏽處理，讓她與志工們吃不少苦頭，但也慢慢累積經驗步上軌道。

熊肯作木工坊成立後，不只回收木棧板，也開始與營造公司合作，回收廢棄板模木料，透過社會福利團體轉介弱勢家庭，免費到府設計愛心家具，製作完成後宅配到府，觸角遍及全台。

「木工我其實一竅不通」，熊英芝說，她真的很幸運，有幾個對木工很在行的獨居長輩原先自己關在家，但受她邀請到木工坊大展長才，社區也有很多美學老師，一起思考木料設計與用途。

除製作家具，木工坊也製作各式各樣木製文創商品，在網站或參展義賣；熊英芝說，資源回收不能只想著收一收就賣錢，須多角、多元化執行，加值方面可隨時依社會趨勢與喜好度變換。

她舉例，前幾年她有許多較薄的木材下腳料，無法製成家具，剛好遇到食品安全問題，將木材拼貼製成蔬菜栽培箱，再搭配有機蔬菜栽培課程，讓民眾在都市內也可種菜，栽培箱也在網路上引發熱賣，收入增加又可補貼公益活動。

木工坊近年也與中華民國旭日青少年發展協會合作，讓受照顧弱勢青年到木工坊學習一技之長，或是讓他們自己動手作需要的家具。

熊英芝說，木工坊開始思考未來公益方向，希望傳承木工技術，順勢帶給大眾資源回收、永續綠能觀念。